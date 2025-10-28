El presidente de Argentina, Javier Milei, agradeció a Donald Trump por el "apoyo" financiero al Gobierno argentino. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, agradeció a Donald Trump por el "apoyo" financiero al Gobierno argentino. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos ganó “mucho dinero” con el rescate a Argentina.

TE PUEDE INTERESAR

Milei, Trump y aliados celebran la victoria legislativa en Argentina: las reacciones
Contundente victoria de Milei en las legislativas de Argentina
Se registra la votación más baja en las elecciones legislativas en Argentina
The Economist: el destino de Javier Milei depende de próximas elecciones, ¿podrá ganar?
Lula y Milei toman caminos opuestos en aprobación popular, ¿cómo influyó Trump?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.