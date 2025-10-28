Sin embargo, aunque los mercados de Estados Unidos se recuperaron de las profundidades después de que el presidente argentino, Javier Milei, obtuvo una gran y sorprendente victoria en las elecciones legislativas del domingo, la realidad parecía decididamente más modesta: al cierre de las operaciones del lunes, EE.UU. probablemente tenía una ventaja de entre 1% y 2% en sus recientes compras de pesos, según el momento de su compra y los movimientos posteriores del mercado.

Estados Unidos no ha revelado los detalles precisos de sus inusuales intervenciones en el mercado cambiario este mes, cuando comenzaron a intervenir después de que inversores globales y residentes locales abandonaron el peso ante la especulación de que los votantes mostraría insatisfacción con Milei y su agenda económica de libre mercado.

Peso argentino repunta el lunes | Javier Milei obtuvo una gran victoria en las legislativas del domingo

Pero personas con conocimiento directo del asunto dijeron que comenzó el 9 de octubre y desde entonces ha totalizado unos US$ 2,000 millones.

Teniendo en cuenta la fecha en que se dijo que el Tesoro estaba comprando, y el avance del 4% del peso el lunes, que lo llevó de nuevo a su nivel más alto desde el 16 de octubre, parece que Estados Unidos ha obtenido una pequeña ganancia hasta ahora, si esta se mantiene.

Ese rendimiento potencial solo considera el tipo de cambio entre el peso y el dólar estadounidense. El rendimiento real para el Tesoro probablemente sea mayor porque ha estado depositando los pesos que adquiere en una cuenta con intereses en el banco central argentino, según una persona con conocimiento directo.

Un portavoz del Tesoro de EE.UU. no respondió a una solicitud de comentarios.

La Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina, el lunes 27 de octubre de 2025. Los bonos en dólares de Argentina se dispararon a un máximo histórico el lunes después de que el partido del presidente Javier Milei lograra una victoria sorprendentemente fuerte en las elecciones legislativas del domingo, desafiando los temores de los inversores de un revés que pondría en peligro sus reformas de libre mercado y empujaría al país hacia otra crisis económica.

Las estimaciones son solo una imagen instantánea, por supuesto, y Estados Unidos podría fácilmente volver a caer si la ola de ventas se reanuda tras el repunte de alivio del lunes. Los analistas cambiarios han señalado que el tipo de cambio actual es artificialmente alto y probablemente insostenible a largo plazo.

Algunos han especulado que Milei simplemente estaba esperando hasta después de las elecciones para ampliar la banda de fluctuación del peso y darle más margen de depreciación.