El volumen de ventas del CyberWow en su edición de noviembre de 2025 tuvo un aumento de más del 161% en comparación con las cuatro semanas previas.

Asimismo, más de 2.5 millones de tarjetas realizaron transacciones en comercio electrónico durante los días del evento, lo que representa un incremento del 54 % en comparación con el mismo mes del 2024.

Hubo 932 marcas inscritas, cifra que se cuadruplicó versus noviembre del año pasado. El 45% de las marcas oficiales son micro y pequeñas empresas que participan por primera vez y que provienen de diversas regiones del país, con mayor presencia de Arequipa, Lambayeque, Ayacucho y Cusco.

Estos resultados refuerzan el rol del CyberWow como una vitrina digital relevante para miles de negocios en el canal online, destacó Beatriz Hernández, directora ejecutiva del IAB Perú.

El último CyberWow experimentó un incremento del 83% en el ticket promedio de ventas en las marcas oficiales, lo que superó a las ediciones anteriores (63% en 2024 y 78% en 2023).

Lima concentró más del 71 % del tráfico y se registró un crecimiento en ciudades como Trujillo, Arequipa y Piura. (Foto: 3D Animation Production Company en Pixabay)

Perfil e interés de los consumidores

Las categorías que más crecieron fueron las tiendas por departamento, moda, mejoramiento del hogar, tiendas online y tecnología.

El lunes 3 y el jueves 6 de noviembre concentraron los mayores picos de venta, con incrementos de 211 % y 279 %, respectivamente. Las marcas oficiales crecieron más de cuatro veces frente a las no oficiales, reflejando el valor que tiene para los usuarios comprar durante la campaña y bajo el marco promocional del CyberWow.

Asimismo, el 63% de los consumidores son mujeres, con una edad promedio de 29 años. Lima concentró el 71.74% del tráfico y hubo un crecimiento en ciudades como Trujillo, Arequipa y Piura. Esto abre nuevas oportunidades para que las marcas se expandan fuera de la capital.

Como parte de la última edición del año, el IAB Perú, en colaboración con el programa TuEmpresa de Produce, premió por primera vez a 10 Mypes más destacadas.

El reconocimiento se llevó a cabo durante el Foro Perú Digital Ecommerce 2025 y la elección se hizo a través de una votación abierta entre los consumidores, quienes valoraron su experiencia, atención, innovación y confianza durante el CyberWow.