Se cerró estación del Metro de Lima en Gamarra por cierre del emporio comercial. También se suspendió el servicio alimentador del Metropolitano a Gamarra. (Foto: GEC)
La estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima permanecerá cerrada temporalmente desde las 5:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. de hoy martes 3 de marzo, informó la empresa concesionaria del sistema de transporte.

Durante el horario indicado, los trenes circularán con normalidad a lo largo de toda la línea; sin embargo, no realizarán paradas en la estación Gamarra. El servicio se mantiene 100% operativo en el resto de estaciones del sistema.

Motivos del cierre

Según el comunicado, la decisión se adoptó de manera preventiva ante intervenciones municipales en la zona de influencia de la estación, ubicada en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria. La empresa señaló que la prioridad es garantizar la integridad de los usuarios y del personal operativo.

Recomendaciones a los usuarios

Ante esta situación, se recomienda a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación y considerar estaciones alternativas para continuar su recorrido. Las opciones más cercanas son:

  • Estación Miguel Grau
  • Estación Nicolás Arriola

La concesionaria lamentó los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar y agradeció la comprensión de los usuarios, reiterando que la estación retomará sus operaciones habituales a partir de las 2:00 p. m., salvo que se informe lo contrario.

