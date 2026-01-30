Con las mayores reservas de petróleo del planeta, Venezuela vuelve a ocupar un lugar clave en la ecuación energética estadounidense. Foto: referencial / Dreamstime
Con las mayores reservas de petróleo del planeta, Venezuela vuelve a ocupar un lugar clave en la ecuación energética estadounidense. Foto: referencial / Dreamstime
Redacción Gestión
Redacción Gestión

Venezuela aprobó este jueves 29 de enero una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual era esperada por Donald Trump en Estados Unidos

firmó la ley tras recibir el visto bueno en el Parlamento. "Presidente Maduro estamos cumpliendo con usted", indicó la sucesora del dictador apresado en New York tras la intervención militar de Washington en Caracas.

A su criterio, la reforma petrolera se trabajó con Nicolás Maduro como parte de "su visión a futuro", y ahora

De esa manera, se abre espacio para la participación privada en actividades primarias como exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de crudo, así como para capitales extranjeros.

También se plantea que los conflictos puedan solucionarse “mediante mecanismos alternativos de resolución de controversisas, incluyendo mediación y arbitrajes”.

Trump ha reconocido que respalda al gobierno de Delcy Rodríguez tras caída de Nicolás Maduro. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Trump ha reconocido que respalda al gobierno de Delcy Rodríguez tras caída de Nicolás Maduro. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A la par, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos oficializó este jueves un documento que autoriza a las empresas norteamericanas a exportar, comprar, vender, almacenar y transportar petróleo venezolano.

De esa manera, Washington relaja las sanciones hacia la industria petrolera venezolana., manifestó el presidente Donald Trump.

Los datos:

  • Venezuela es uno de los países con las mayores reservas de crudo extrapesado en el mundo, con una media de hasta 1.2 millones de barriles diarios (bpd).
  • Posee reservas probadas de aproximadamente 303,000 millones de barriles.

Con información de EFE y CNN

