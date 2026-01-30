Venezuela aprobó este jueves 29 de enero una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual era esperada por Donald Trump en Estados Unidos a fin de abrir dicho mercado a capitales privados.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firmó la ley tras recibir el visto bueno en el Parlamento. “Presidente Maduro estamos cumpliendo con usted”, indicó la sucesora del dictador apresado en New York tras la intervención militar de Washington en Caracas.

A su criterio, la reforma petrolera se trabajó con Nicolás Maduro como parte de “su visión a futuro”, y ahora Venezuela “irá por las mejores prácticas internacionales” para convertirse en una “gran industria energética”.

LEA TAMBIÉN: Donald Trump anuncia que ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela

De esa manera, se abre espacio para la participación privada en actividades primarias como exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de crudo, así como para capitales extranjeros.

También se plantea que los conflictos puedan solucionarse “mediante mecanismos alternativos de resolución de controversisas, incluyendo mediación y arbitrajes”.

Trump ha reconocido que respalda al gobierno de Delcy Rodríguez tras caída de Nicolás Maduro. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A la par, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos oficializó este jueves un documento que autoriza a las empresas norteamericanas a exportar, comprar, vender, almacenar y transportar petróleo venezolano.

De esa manera, Washington relaja las sanciones hacia la industria petrolera venezolana. “Tenemos a las grandes compañías petroleras rumbo a Venezuela, inspeccionando y eligiendo sus ubicaciones, y van a traer de vuelta una riqueza tremenda para Venezuela y para Estados Unidos”, manifestó el presidente Donald Trump.

Los datos:

Venezuela es uno de los países con las mayores reservas de crudo extrapesado en el mundo, con una media de hasta 1.2 millones de barriles diarios (bpd).

Posee reservas probadas de aproximadamente 303,000 millones de barriles.

Con información de EFE y CNN