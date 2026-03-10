El precio promedio de la gasolina sin plomo en Estados Unidos se ubicó este martes en alrededor de US$ 3.54 por galón (3.85 litros), su nivel más alto desde mediados de 2024, impulsado por las disrupciones en el suministro mundial de crudo derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, informó la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

De acuerdo con la AAA, los precios han aumentado cerca de 21% en el último mes, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán, que ha impactado en el estratégico estrecho de Ormuz. Esta vía concentra aproximadamente una quinta parte del transporte marítimo mundial de petróleo y es además un punto clave para el traslado de gas natural, fertilizantes y otros minerales críticos.

Los ataques a petroleros y buques de carga que transitaban por Ormuz —que han dejado al menos siete marineros fallecidos, según cifras de la Organización Marítima Internacional (OMI)—, sumados a las amenazas persistentes de la Guardia Revolucionaria iraní, han llevado a que el paso se encuentre prácticamente cerrado al tráfico marítimo.

Antes de esta escalada, el precio promedio nacional del galón de gasolina en Estados Unidos había descendido a niveles no vistos desde 2021. Aun así, permanece por debajo de los picos registrados tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos superó los US$ 3.50 por galón, impulsado por las tensiones en el suministro mundial de petróleo tras la escalada del conflicto en Oriente Medio. Foto: EFE.

Pendiente de Oriente Medio

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que espera que el conflicto termine “muy pronto”, lo que contribuyó a moderar temporalmente las preocupaciones sobre el encarecimiento de la energía. En ese contexto, el petróleo intermedio de Texas (WTI) retrocedió desde niveles cercanos a los US$ 100 por barril hasta US$ 81.55 hacia las 13:00 horas locales (17:00 GMT).

Sin embargo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, señaló también que el martes podría ser “el día más intenso de los ataques” contra Irán, lo que podría volver a presionar al alza los precios del crudo.

Según el analista Bobby Griffin, de Raymond James, el precio final que enfrenten los consumidores dependerá en gran medida de la duración de la disrupción en el mercado.

“Si el crudo sigue subiendo, los minoristas deberán ajustar los precios para preservar sus márgenes”, indicó. No obstante, advirtió que incluso si el petróleo retrocede, los conductores podrían no ver una reducción inmediata en los surtidores, ya que las estaciones de servicio no trasladan de forma automática las caídas del precio del crudo al consumidor final.

Con información de EFE.