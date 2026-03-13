Más cerca de casa, un tercer país está en la mira de Trump: Cuba. Y aunque el país puede temer una invasión militar, las últimas señales sugieren que Trump está considerando una tercera vía.

Trump, quien derrocó a Maduro en una operación de enero que duró apenas horas, ha mantenido en vilo a los mercados y a sus aliados sobre los próximos pasos en sus planes de cambio de régimen para la isla situada a 90 millas de la costa de Florida, cuyos líderes comunistas han resistido durante décadas la presión de Estados Unidos.

Personas familiarizadas con el asunto dicen que Trump sí tiene un plan. Quiere utilizar la presión económica estadounidense para hacer que la nación insular dependa financieramente de Washington. EE.UU. tomaría esencialmente el lugar de su antiguo rival, Unión Soviética, que mantuvo a flote a Cuba antes de su colapso en 1991.

“Cuba va a caer bastante pronto”, dijo Trump a CNN la semana pasada. “Cuba está lista, después de 50 años”.

Ante la creciente presión, el gobierno en La Habana prometió liberar a decenas de prisioneros el jueves por la noche. También dijo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel hablaría con la prensa temprano el viernes por la mañana.

Las especulaciones sobre un posible derrocamiento militar del régimen comunista de Cuba han circulado en Washington mientras los ataques estadounidenses en Irán han continuado, alimentadas en parte por declaraciones de aliados como el senador Lindsey Graham , quien dijo a Fox News esta semana que “Irán va a caer, y Cuba es la siguiente”.

Un triciclo está decorado con banderas de Estados Unidos y Cuba en La Habana, el 26 de febrero de 2026. (YAMIL LAGE / AFP)

Pero las personas familiarizadas con el pensamiento de Trump, que pidieron no ser identificadas al discutir deliberaciones privadas, dicen que esa no es la opción preferida. En cambio, Trump ve a Venezuela como un modelo de otra manera.

Tras destituir a Maduro, EE.UU. ha respaldado a la administración más cercana a Washington de la presidenta Delcy Rodríguez, que en su día fue la mano derecha de Maduro.

En Cuba, Trump y sus principales aliados quieren reemplazar a Díaz-Canel, a quien culpan de llevar la economía al colapso y consideran incapaz de supervisar los cambios políticos y económicos necesarios, según una de las personas.

Funcionarios estadounidenses han mantenido conversaciones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, expresidente cubano y hermano del fallecido Fidel Castro.

Coronel del ministerio del Interior de Cuba, el joven Castro mantiene profundos vínculos familiares con el conglomerado militar que controla amplias partes de la economía cubana.

Trump y altos funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, han endurecido la presión económica sobre Cuba desde enero, cuando EE.UU. anunció una cuarentena al petróleo destinado al gobierno. El presidente utilizó amenazas arancelarias para convencer a México, el último gran proveedor de petróleo de la isla tras la salida de Maduro, de detener los envíos.

El buque Isla Holbox (Bal-02) de la Armada de México llega a la Bahía de La Habana con ayuda humanitaria para Cuba, el 12 de febrero de 2026. (Foto referencial, YAMIL LAGE / AFP).

EE.UU. ahora regula el flujo de energía hacia la nación permitiendo que empresas vendan combustible a su minúsculo pero rápidamente creciente sector de pequeñas y medianas empresas, pero no al gobierno.

Al solicitarle comentarios el jueves por la noche, la embajada cubana en Washington remitió a publicaciones en Facebook del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, quien calificó la cuarentena estadounidense a las importaciones de energía del gobierno como “una forma de castigo colectivo que persiste”.

“La posibilidad de ventas condicionadas al sector privado ya existía y no alivia el impacto sobre la población”, dijo.

Díaz-Canel ha dicho que está dispuesto a negociar con Estados Unidos, pero en condiciones de igualdad. También ha advertido que el país está reforzando sus defensas militares.

El enfoque en un alto funcionario cercano al régimen actual sigue el patrón de la incursión de Trump en Venezuela, durante la cual las fuerzas estadounidenses se llevaron a Maduro pero dejaron a Rodríguez, su vicepresidenta, a cargo. A diferencia de Irán, Trump logró cambiar el rostro del gobierno —y su enfoque hacia Washington— sin la pérdida de tropas estadounidenses, incluso cuando decenas de soldados y agentes de inteligencia cubanos y venezolanos murieron protegiendo a Maduro.

EE.UU. busca ahora atraer miles de millones de dólares en inversión para abrir la economía controlada por el Estado en Venezuela a empresas estadounidenses, particularmente en los sectores petrolero y minero. Y aunque Rodríguez ha mantenido públicamente la ideología socialista que definió el gobierno de Maduro y del fallecido Hugo Chávez, Trump la ha elogiado por cooperar con EE.UU.

Miguel Díaz-Canel llegó a la presidencia de Cuba en 2018.

Cuba también plantea desafíos que Venezuela no enfrentaba. Durante seis décadas, el régimen comunista ha prohibido partidos políticos opositores, dejando un vacío de posibles figuras que puedan liderar el tipo de retorno a la democracia que EE.UU. dice que eventualmente tendrá lugar en Caracas.

Atraer inversión a la economía cubana probablemente resultaría aún más difícil que en Venezuela, ya que Cuba carece de petróleo comparable y de recursos naturales para desarrollar.

Aun así, La Habana puede ofrecer a Trump una oportunidad de éxito mientras la guerra en Irán se prolonga, incluso si no logra el derrocamiento total del régimen de Castro que Rubio y otros en EE.UU. han buscado durante mucho tiempo.

Al igual que Rodríguez, el joven Castro es visto por la administración Trump como un líder potencialmente pragmático que podría ser incentivado a cerrar acuerdos al margen de la ortodoxia de la revolución que encabezaron Fidel y Raúl Castro, dijo la persona.

El congresista republicano por Florida Mario Díaz-Balart, aliado de larga data de Rubio y cuyos padres, al igual que los de Rubio, emigraron de Cuba a Estados Unidos, confirmó conversaciones en curso con personas “cercanas” a Raúl Castro en una entrevista con CBS esta semana. Díaz-Balart predijo que el régimen actual no sobrevivirá al mandato de Trump, que se extiende hasta enero de 2029.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios, remitiéndose a declaraciones recientes de Trump. En una cumbre de líderes latinoamericanos en Doral, Florida, el fin de semana pasado, dijo que Cuba está “en sus últimos momentos de vida tal como era”. Añadió que el “enfoque en este momento está en Irán”, pero que después Rubio se tomará “una hora libre y luego cerrará un acuerdo sobre Cuba”.

Fotografía de archivo de una bandera de Cuba en la Plaza de la Revolución, en La Habana (Cuba). Foto: EFE/Alejandro Ernesto

La administración no parece estar planificando un ataque militar contra Cuba, sino más bien una transición negociada en el gobierno, dijo Kimberly Breier , secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental durante el primer mandato de Trump.

“El factor predominante tanto en Venezuela como en Cuba es la estabilidad”, dijo Breier , ahora asesora principal en la firma de estrategia Torridon Group en Washington. “La administración quiere cambios, pero no quiere que sean caóticos, que impulsen migración masiva ni que generen más espacios para adversarios. Es un enfoque más gradual, basado en la estabilidad”.

La Marina ya ha ayudado a la Guardia Costera de Estados Unidos a interceptar buques que transportaban petróleo venezolano sancionado que en años recientes a menudo iba a Cuba. Y para los protectores de Cuba a lo largo de los siglos, desde España hasta Estados Unidos bajo el entonces presidente William McKinley —uno de los ídolos políticos de Trump— y la Unión Soviética, el control incluyó al menos una demostración de poder militar.

La economía de la isla, mientras tanto, se tambalea. Décadas de gobierno comunista, junto con un embargo comercial estadounidense, empobrecieron a Cuba y sofocaron el crecimiento. Ahora enfrenta una crisis humanitaria, y el Departamento de Estado ha enviado US$ 9 millones en ayuda a través de la Iglesia católica para eludir al gobierno.