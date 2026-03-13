El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, izquierda, y Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, izquierda, y Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El presidente Donald Trump vio la captura de Nicolás Maduro en Venezuela como una operación rápida y limpia que no pudo haber salido mejor. A medio mundo de distancia, en Irán, lo que esperaba que fuera otra campaña veloz se ha convertido en algo mucho más complicado.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.