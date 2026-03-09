Yardeni ha elevado la probabilidad de un colapso del mercado al 35% para lo que resta del año, frente al 20% anterior. Al mismo tiempo, redujo drásticamente la probabilidad de un colapso —un repunte impulsado más por el entusiasmo de los inversionistas que por los fundamentos subyacentes— del 20% al 5%.

El cambio en esas ponderaciones se produce a medida que suben los precios del petróleo por encima de los US$ 100 el barril y los inversionistas se preparan para un conflicto prolongado en Medio Oriente que podría elevar aún más los costos energéticos.

Las expectativas sobre los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal ya se han reducido, a medida que los inversionistas se adaptan a la perspectiva de un crecimiento más lento y un aumento simultáneo de la inflación.

“La economía y el mercado bursátil de Estados Unidos se encuentran actualmente atrapados entre Irán y una situación difícil. La Fed también”, escribió Yardeni en una nota. “Si el choque petrolero persiste, el doble mandato de la Fed quedaría atrapado entre el creciente riesgo de una mayor inflación y el aumento del desempleo”.

Las acciones estadounidenses han caído debido a que la guerra con Irán ha afectado la confianza.

El dólar se ha convertido en el activo refugio de elección. El índice Bloomberg Dollar Spot ha subido casi un 2% desde que comenzó la guerra. Las acciones estadounidenses hasta ahora han sufrido un impacto más leve que sus pares mundiales, con el índice S&P 500 a la baja un 2% la semana pasada, mientras que el indicador MSCI más amplio de las acciones mundiales cayó un 3.7%.

La resiliencia se puede atribuir en parte al hecho de que EE.UU. tiene una mayor autosuficiencia energética que otros mercados como Asia, según Wilsons Advisory. Además, la preocupación por el gasto en inteligencia artificial y la posible disrupción empresarial ya había afectado negativamente a la renta variable estadounidense.

Los futuros del S&P 500 caían más del 2% en las horas de negociación asiáticas antes de recuperar algunas pérdidas mientras los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete se preparan para dialogar sobre una posible liberación conjunta de reservas de petróleo el lunes.

Mientras tanto, los fondos de cobertura impulsaron las posiciones cortas en fondos cotizados en bolsa de acciones estadounidenses y el índice VIX de Cboe se disparó a su nivel más alto desde la crisis arancelaria de abril. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió cuatro puntos básicos, hasta el 4.18%, ya que los operadores descontaron una mayor inflación.

Los inversionistas han pospuesto las expectativas sobre el próximo recorte de tasa de la Fed de un cuarto de punto porcentual hasta septiembre. A finales de febrero, antes de que estallara la guerra, los operadores ya habían descontado completamente un movimiento para julio. Algunos operadores de opciones de bonos ahora apuestan que la Fed podría no reducir las tasas este año.

Sumándose a las preocupaciones de una guerra prolongada, Trump dijo el domingo por la noche que la campaña militar contra Irán valía cualquier dolor a corto plazo porque brindaría beneficios duraderos, y dijo que el petróleo a US$ 100 era un “pequeño precio a pagar”.

Mientras tanto, la decisión de Irán de nombrar a Mojtaba Jamenei, hijo de línea dura del asesinado ayatolá Alí Jamenei, como su nuevo líder supremo, indicó que Teherán no cederá en la guerra que se libra en Medio Oriente.

Yardeni ha acertado en el pasado con las predicciones del mercado. En diciembre, el estratega recomendó, en efecto, infraponderar las acciones tecnológicas de los llamados Siete Magníficos frente al resto del S&P 500.

Su escenario base se mantiene intacto. El escenario que prevé una década de crecimiento sólido y sostenible en EE.UU., impulsado por rápidos aumentos de productividad, aún mantiene una probabilidad del 60% hasta finales de año.

Las perspectivas son mejores para la próxima década. Yardeni asigna un 85% de probabilidad a una continuación de la exitosa década de 2020. También ve un 15% de probabilidad de una “repetición de la estanflación de la década de 1970”.

“Si los inversionistas empiezan a esperar estanflación, es más probable que se produzca un mercado bajista”, escribió.