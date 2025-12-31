Según Cancillería, una vez que "reciban las invitaciones" el presidente José Jerí tomará la decisión de viajar o no a la asunción de Kast, programada para el 11 de marzo del 2026. Foto: EFE/ Adriana Thomasa
Según Cancillería, una vez que "reciban las invitaciones" el presidente José Jerí tomará la decisión de viajar o no a la asunción de Kast, programada para el 11 de marzo del 2026. Foto: EFE/ Adriana Thomasa
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú este 7 de enero, según la Presidencia. En su travesía por Lima, el futuro mandatario del vecino sureño se reunirá con José Jerí.

Vale acotar que , y se espera que en las reuniones privadas con diversos sectores se establezca “una coordinación muy activa con los países fronterizos“.

El canciller Hugo de Zela indicó que se realizará “un análisis común de cuál es el problema que se presenta” en las fronteras y ver “cómo podemos cooperar y coordinar para que las fronteras de todos los países que limitan con el Perú estén perfectamente protegidas”.

No es la primera vez que Kast visita Perú. En octubre de 2023, la Municipalidad de Lima lo condecoró con la Medalla de Lima. Foto: Municipalidad de Lima.
No es la primera vez que Kast visita Perú. En octubre de 2023, la Municipalidad de Lima lo condecoró con la Medalla de Lima. Foto: Municipalidad de Lima.

Kast en su discurso para llegar al Palacio de la Moneda, advirtió que no permitirá a los inmigrantes indocumentados permanecer en Chile; sin embargo,

De Zela agregó que para evitar una crisis se necesita protocolos de entendimiento entre las policías de ambos países, las Fuerzas Armadas y las autoridades migratorias.

El funcionario resaltó que Perú tiene “entendimientos específicos con cada uno de los países” en pro del control migratorio en fronteras.

Con información de EFE.

