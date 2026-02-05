La junta general de accionistas de Petroperú efectuó dos cambios a nivel de su plana de directores. Los ajustes estuvieron relacionados a la condición de independientes o no independientes de sus miembros , que estaban pendientes.

Así, según hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la petrolera estatal informó que Raúl Jaime Anccasi, quien fue designado como miembro el 28 de noviembre pasado, tendrá la condición de director no independiente.

De otro lado, se dio a conocer que Edilfredo Elías More Bayona, parte del directorio desde inicio de diciembre y designado vicepresidente el 7 de enero, tendrá la condición de director independiente.

Cabe destacar que, de acuerdo con el documento, las decisiones fueron adoptadas en sesión del este martes 3 de febrero cerca de la medianoche .

De esta manera, la conformación queda con Elba Rosa Rojas Álvarez como presidente, More como vicepresidente, Jaime y Jesús Valentín Ramírez Gutierez como directores, Néstor Reynaldo Herrera Guerrero como director representante de los trabajadores y Luis Alberto Camino Quinde como director representantes de los trabajadores en el cargo de suplente.

Cancela servicio de transformación digital

También en hecho de importancia remitido a la SMV, la empresa petrolera estatal informó la cancelación del proceso de contratación del servicio de transformación integral .

Esta medida se adopta en el marco de la vigencia del Decreto de Urgencia 010-2025, que establece su reorganización patrimonial a cargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

“El proceso de contratación objeto de la cancelación se inició en el marco de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia 013-2024, emitido el 13 de septiembre de 2024, que facultó a la empresa a contratar un servicio especializado para el diseño y gestión de la implementación del Proceso de Transformación Integral, comprendiendo medidas estratégicas, operativas y financieras”, refirió.

Como resultado de estas acciones, indicaron que se elaboraron las condiciones técnicas del servicio y se realizaron coordinaciones con firmas internacionales especializadas.

“Entre ellas Boston Consulting Group, Deloitte, Alvarez & Marsal, Riveron y McKinsey & Company, estimándose culminar la contratación durante el último trimestre de 2024”, indicaron.

Fue en agosto del 2025 que se aprobaron las condiciones técnicas para la contratación del servicio. Si bien el 26 de septiembre de 2025 se publicó la primera convocatoria del proceso por competencia internacional, fue declarada desierta a inicios de noviembre de 2025. La razón fue que la propuesta técnica valida superó el monto referencial estimado.

En una segunda convocatoria, publicado a mediados de noviembre, se hicieron llegar propuestas de Riveron RTS LLC; el Consorcio Álvarez & Marsal – Consorcio Transformación; el Consorcio FTI Consulting – Miranda & Amado Abogados; el Consorcio Arthur D. Little – DLA Piper; el Consorcio Project Nazca – Deloitte; y Wood Mackenzie Inc.

Sin embargo, con el decreto de urgencia más reciente, se hizo “innecesaria la continuidad del proceso de contratación antes descrito” .

LEA TAMBIÉN: Proinversión elige a consultora Deloitte para reorganización patrimonial de Petroperú