Quienes aspiren a manejar de manera sensata el país a partir de julio, seguramente desean que la solución de esa “papa caliente” sea encaminada por este gobierno. (Imagen: Andina)
Quienes aspiren a manejar de manera sensata el país a partir de julio, seguramente desean que la solución de esa “papa caliente” sea encaminada por este gobierno. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Gonzalo Tamayo
Gonzalo Tamayo

Escribe: Gonzalo Tamayo, Socio de Macroconsult.

TE PUEDE INTERESAR

Petroperú en radar del Congreso: más allá de derogar la reorganización, las ideas que no avanzan
Proinversión elige a consultora Deloitte para reorganización patrimonial de Petroperú
Lote petrolero en Talara: Congreso quiere “aprovechar” y entregarlo a Petroperú
Petroperú: UNNA Energía, de Aenza, desiste de llevar a la petrolera a proceso concursal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.