El precio del balón de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el mercado peruano se mantendrá alto, debido al comportamiento del precio internacional del combustible, que, según diversos estudios, continuaría al alza, así lo advirtió la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL).

De acuerdo con el gremio, el precio internacional del GLP sustentaría su crecimiento en la nueva demanda por dicho combustible proveniente del sector petroquímico de China, que es permanente y no estacional. A ello se suma la oferta de Estados Unidos, que no ha reaccionado, debido a que las petroleras de ese país han decidido no invertir en producción mientras se recuperan de los precios bajos que tuvieron que enfrentar hace algunos meses.

“Las petroleras de Estados Unidos han tomado esa decisión para vender sus actuales stocks aprovechando el actual contexto de los precios, que, como es bien sabido, han mostrado una notable recuperación. Además, están repartiendo dividendos”, refirió la SPGL.

Medidas del Gobierno

Respecto a la inclusión del GLP en el Fondo de Estabilización de los Combustibles (FEPC), medida adoptada por el Gobierno para frenar el avance del valor del cilindro de este recurso, el gremio señaló que la población no sintió el efecto de esa acción debido a que la banda se aplicó sobre un precio alto.

No obstante, dijo que, ante la subida de los precios internacionales y su repercusión en el mercado nacional, es necesario que el Gobierno mantenga las políticas aplicadas en los últimos meses.

Indicó que iniciativas como el ingreso del Gas Licuado de Petróleo a granel (GLP-G) y del Gas Licuado de Petróleo envasado (GLP-E) en el Fondo de Estabilización ya tienen un efecto positivo. “El haber unido los precios del gas a granel y envasado, ha desincentivado la informalidad”, anotó.

Además, advirtió que a pesar del reciente aumento del valor del Vale FISE (que brinda descuentos a las familias vulnerables en la compra de valores de GLP) de S/ 20 a S/ 25, este solo llega al 29% de la población que lo requiere, y el 50% de los que lo tienen lo han dejado de usar al no contar con los recursos para pagar el diferencial, ante el aumento de los precios del GLP.

Para la SPGL, aunque estas medidas aún no tienen el impacto esperado sobre el consumidor final, el Fondo de Estabilización es el mejor camino para estabilizar el valor del cilindro y, además, es el complemento adecuado para el Vale FISE. Por ello, consideró que el Gobierno debe trabajar en hacer eficiente el Fondo de Estabilización con una revisión real de la banda actual, y ampliar la cobertura del Vale FISE.