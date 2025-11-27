En un contexto en el que las decisiones económicas están profundamente marcadas por los ciclos políticos, BBVA Global Wealth realizó un evento exclusivo dirigido a sus principales clientes para analizar el panorama que se abre de cara a las elecciones del 2026.

La sesión contó con la participación de Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú; Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE); y Rodrigo Morales, Head of Investment Strategy de BBVA Global Wealth Advisors. El encuentro se llevó a cabo en el Swissotel y combinó una mirada técnica sobre el entorno político con una lectura detallada de los mercados globales.

La organización de este evento responde directamente al propósito de BBVA Global Wealth de fortalecer su modelo de asesoría integral mediante información de alta calidad. Así lo explica Patricia Dibos, Head of Asset Management & Global Wealth en BBVA, quien señala que la iniciativa forma parte de un objetivo mayor.

“Lo que queremos impulsar es la visión de ser un gran banco global pero con la cercanía y solidez de un banco local que ha acompañado al cliente peruano durante muchos años”, señala Dibos.

Según la experta, este enfoque se traduce en poner a disposición de los clientes todo el conocimiento, experiencia y capacidades que BBVA ha construido en sus distintas geografías, especialmente en materia de gestión patrimonial en donde el grupo maneja más de 240 mil millones de euros a nivel global.

“Nos queremos apalancar de toda la experiencia de BBVA en gestión patrimonial para ofrecer a nuestros clientes acceso tanto a nuestra plataforma local como a nuestras plataformas en los principales centros financieros del mundo, brindándoles una gama completa de productos de inversión y una asesoría muy cercana y personalizada. Conocemos muy bien a nuestro cliente, su idiosincrasia y el marco legal y tributario que le es relevante; por eso podemos presentarle las soluciones que realmente necesita”, añade.

El evento se inscribe, justamente, en esa estrategia de información y acompañamiento. Para Dibos, proporcionar claridad en momentos clave del ciclo político y económico es fundamental para la toma de decisiones: “Mientras más y mejor información brindemos a nuestros clientes, mejores decisiones podrán tomar. Y el próximo año es decisivo para el país”.

Además del análisis del entorno político y macroeconómico, la sesión permitió introducir a los clientes a la Plataforma de Miami, una de las piezas más recientes del ecosistema de inversión global del banco. Esta solución se suma a las ya consolidadas plataformas de Suiza y España, ampliando significativamente el acceso a oportunidades en distintos mercados y estructuras patrimoniales.

Patricia Dibós, Head of Asset Management & Global Wealth de BBVA Perú.

Con iniciativas como ésta, BBVA Global Wealth reafirma su compromiso de ofrecer una asesoría patrimonial integral, informada y cercana, que permita a los clientes navegar con seguridad en un entorno cambiante.

Reportaje publicitario