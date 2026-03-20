En el marco de la Semana Mundial del Ahorro, especialistas destacan la importancia de promover la educación financiera y fomentar hábitos que permitan una gestión más eficiente del dinero en los hogares.

En un contexto donde la planificación financiera gana cada vez mayor relevancia, tomar decisiones informadas sobre el uso de los ingresos resulta determinante para mejorar la estabilidad económica personal. Contar con estrategias claras de ahorro e inversión no solo ayuda a enfrentar imprevistos, sino también a construir un futuro más seguro.

“Una buena salud financiera no depende únicamente del nivel de ingresos, sino de la constancia en los hábitos. Separar una parte del dinero para ahorrar o invertir, incluso si son montos pequeños, es un primer paso para tener mayor tranquilidad a futuro”, señala César Chang, vicepresidente de Finanzas y Operaciones de AFP Integra.

En esa línea, el ejecutivo comparte tres recomendaciones clave para quienes buscan ordenar sus finanzas y fortalecer su capacidad de ahorro :

Empieza por ordenar tus finanzas y detectar espacios para ahorrar. Para fortalecer el ahorro, el punto de partida es comprender la distribución de los ingresos. Esto implica diferenciar entre gastos fijos, variables y prescindibles, lo cual proporciona una visión clara del presupuesto personal. Así, se pueden identificar las oportunidades para destinar una parte del dinero de forma constante. Incluso las pequeñas modificaciones en el gasto diario pueden ser el inicio para establecer un hábito de ahorro duradero. Ahorra de forma estratégica y según la moneda de tus ingresos. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la importancia de verificar la moneda en la que se perciben los ingresos y en la que se efectúa la mayor parte de los gastos. Si la persona opera y consume principalmente en soles, adquirir obligaciones o realizar inversiones en otra moneda puede suponer un riesgo si no se toma en consideración el tipo de cambio del momento. Por ello, mantener la coherencia monetaria y estar atentos a los contextos geopolíticos que lleguen a afectar la divisa es clave para fomentar decisiones financieras más organizadas y estables a largo plazo. Fortalece tus finanzas personales y aprende a gestionar mejor tu dinero. Adquirir conocimientos sobre cómo administrar ingresos, ahorrar e invertir es clave para mejorar las finanzas personales. Hoy existen múltiples herramientas, contenidos y espacios de aprendizaje —muchos de ellos gratuitos— que facilitan este proceso y acercan la educación financiera a más personas. Invertir tiempo en aprender sobre finanzas personales es, en sí mismo, una de las decisiones más rentables.

En un escenario donde la planificación financiera adquiere mayor protagonismo, incorporar hábitos de ahorro y reforzar la educación financiera resulta clave para afrontar imprevistos y capitalizar oportunidades. Decisiones pequeñas, pero sostenidas en el tiempo, pueden generar un impacto relevante en la construcción de una mayor estabilidad económica.

Más que cambios drásticos, el punto de partida está en dar el primer paso. Organizar las finanzas, tomar decisiones informadas y mantener disciplina permite desarrollar una relación más equilibrada con el dinero. Así, el ahorro deja de ser un esfuerzo ocasional y pasa a convertirse en una herramienta que brinda mayor previsibilidad y control sobre el futuro.