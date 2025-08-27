El presidente de Argentina, Javier Milei, saluda durante un acto de campaña de candidatos de su partido este miércoles, en Lomas de Zamora (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
El presidente de Argentina, Javier Milei, saluda durante un acto de campaña de candidatos de su partido este miércoles, en Lomas de Zamora (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Redacción Gestión
El presidente argentino, fue evacuado este miércoles durante un acto electoral en la provincia de Buenos Aires por incidentes con manifestantes opositores que arrojaron objetos contra la camioneta descubierta en la que viajaba, una situación que derivó en enfrentamientos entre algunos de los concentrados y efectivos policiales.

Debido a los incidentes, el mandatario fue inmediatamente evacuado por su custodia junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el principal candidato oficialista de cara a los comicios legislativos en la provincia, José Luis Espert, abandonó la escena en una motocicleta.

Los episodios tuvieron lugar durante un acto de campaña en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora donde Milei se encontró con un grupo numeroso de manifestantes opositores que le lanzó piedras, ramas y huevos, entre otros objetos, ante lo cual personal policial protegió al presidente con escudos antes de evacuarlo en un vehículo blindado.

Elaborado con información de EFE

