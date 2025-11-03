ara el 2030, la visión de la marca de snacks altoandinos es que el mercado extranjero represente la mayor parte de sus ingresos (Foto: Difusión) .
ara el 2030, la visión de la marca de snacks altoandinos es que el mercado extranjero represente la mayor parte de sus ingresos (Foto: Difusión) .
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Tiyapuy, la marca peruana de snacks a base de papas nativas, acelera su expansión con nuevos productos, alianzas estratégicas y un ambicioso plan de internacionalización. Su apuesta por conquistar el canal gastronómico local y posicionarse en grandes cadenas de retail en el extranjero responde a un objetivo claro: revalorizar el trabajo del agricultor altoandino y llevar su propuesta de impacto social a nuevos mercados.

TE PUEDE INTERESAR

La marca peruana Tiyapuy está aplicando un modelo que desafía la estacionalidad de la papa
Dyfferent, la marca peruana de snacks saludables prepara su plan más allá del retail
BranchOut: El ambicioso plan de la foodtech estadounidense desde su planta en Pisco

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.