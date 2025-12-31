En estas fechas, los establecimientos suelen cerrar antes de lo habitual o suspender completamente su atención. (Foto: composición GEC)
En estas fechas, los establecimientos suelen cerrar antes de lo habitual o suspender completamente su atención. (Foto: composición GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Con la llegada del , miles de peruanos se preparan para realizar compras de último momento. Ante el incremento de la demanda, los principales del país han dispuesto horarios especiales de atención tanto para el miércoles 31 de diciembre como para el jueves 1 de enero.

En estas fechas, los establecimientos suelen cerrar antes de lo habitual o suspender completamente su atención, por lo que se recomienda a los consumidores planificar sus compras con anticipación y verificar los horarios de cada cadena.

LEA TAMBIÉN: Lluvias en Año Nuevo: Regiones en alerta naranja por precipitaciones

¿Atenderán los supermercados el 31 de diciembre y el 1 de enero?

De acuerdo con lo informado por las cadenas más importantes del país, el 31 de diciembre sí habrá atención, aunque con horarios reducidos en algunos casos. Para el 1 de enero, la mayoría de permanecerá cerrada, con pocas excepciones y horarios limitados.

Estos son los horarios confirmados:

Metro

  • Miércoles 31 de diciembre: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Jueves 1 de enero: cerrado

Plaza Vea

  • Miércoles 31 de diciembre: de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Jueves 1 de enero: de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Tottus

  • Miércoles 31 de diciembre: de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.
  • Jueves 1 de enero: cerrado

Wong

  • Miércoles 31 de diciembre: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Jueves 1 de enero: cerrado

Vivanda (Lima)

  • Miércoles 31 de diciembre: de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
  • Jueves 1 de enero: cerrado

Vivanda (Asia)

  • Miércoles 31 de diciembre: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Jueves 1 de enero: cerrado

Mass

  • Miércoles 31 de diciembre: de 7:00 a. m. a 9:00 p. m.
  • Jueves 1 de enero: cerrado
LEA TAMBIÉN: Año nuevo, energía renovada: rituales para atraer prosperidad y bienestar en 2026

¿Habrá atención en bancos este 31 de diciembre?

Si bien el 31 de diciembre no es feriado, , especialmente en agencias físicas, mientras que el 1 de enero no hay atención presencial por tratarse de un feriado nacional. Las operaciones digitales, cajeros automáticos y canales virtuales continuarán operando con normalidad.

Las entidades financieras recomiendan a los usuarios realizar con anticipación pagos, transferencias o trámites que requieran atención en ventanilla.

TE PUEDE INTERESAR

Lluvias en Año Nuevo: Regiones en alerta naranja por precipitaciones
Nueva York se prepara para recibir el Año Nuevo: cómo presenciar la caída de la esfera de Nochevieja en Times Square

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.