Con la llegada del Año Nuevo 2026, miles de peruanos se preparan para realizar compras de último momento. Ante el incremento de la demanda, los principales supermercados del país han dispuesto horarios especiales de atención tanto para el miércoles 31 de diciembre como para el jueves 1 de enero.

En estas fechas, los establecimientos suelen cerrar antes de lo habitual o suspender completamente su atención, por lo que se recomienda a los consumidores planificar sus compras con anticipación y verificar los horarios de cada cadena.

¿Atenderán los supermercados el 31 de diciembre y el 1 de enero?

De acuerdo con lo informado por las cadenas más importantes del país, el 31 de diciembre sí habrá atención, aunque con horarios reducidos en algunos casos. Para el 1 de enero, la mayoría de supermercados permanecerá cerrada, con pocas excepciones y horarios limitados.

Estos son los horarios confirmados:

Metro

Miércoles 31 de diciembre: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Jueves 1 de enero: cerrado

Plaza Vea

Miércoles 31 de diciembre: de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Jueves 1 de enero: de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Tottus

Miércoles 31 de diciembre: de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Jueves 1 de enero: cerrado

Wong

Miércoles 31 de diciembre: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Jueves 1 de enero: cerrado

Vivanda (Lima)

Miércoles 31 de diciembre: de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Jueves 1 de enero: cerrado

Vivanda (Asia)

Miércoles 31 de diciembre: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Jueves 1 de enero: cerrado

Mass

Miércoles 31 de diciembre: de 7:00 a. m. a 9:00 p. m.

Jueves 1 de enero: cerrado

¿Habrá atención en bancos este 31 de diciembre?

Si bien el 31 de diciembre no es feriado, la atención bancaria suele ser restringida, especialmente en agencias físicas, mientras que el 1 de enero no hay atención presencial por tratarse de un feriado nacional. Las operaciones digitales, cajeros automáticos y canales virtuales continuarán operando con normalidad.

Las entidades financieras recomiendan a los usuarios realizar con anticipación pagos, transferencias o trámites que requieran atención en ventanilla.