Como cada fin de diciembre, Nueva York se alista para su tradición más espectacular: el descenso de la bola de cristal en Times Square, una cita imprescindible para quienes pretenden dar la bienvenida al 2026 con una energía inolvidable. Ante la enorme afluencia de público que busca ser testigo de este momento, es necesario que tomes tus precauciones. Por esa razón, te brindaré una serie de recomendaciones para que te organices cuando te traslades hacia el centro de Manhattan, asegurando una experiencia placentera.

Te mencionaré que las celebraciones de Año Nuevo en Times Square iniciaron en 1904, cuando Adolph Ochs, fundador del New York Times, inauguró el edificio One Times Square, la cual fue celebrada con un gran espectáculo de fuegos artificiales.

Esta tradición continuó hasta 1907, cuando se restringió el uso de pirotécnicos. Ante la prohibición, Ochs tuvo la idea de realizar algo distinto: una esfera que descendiera desde lo alto justo antes de la medianoche para marcar el cambio de año.

La primera vez que se presenció la caída de dicha esfera fue durante la noche del 31 de diciembre de 1907 para dar paso a 1908. En aquella ocasión, dicho artículo se fabricó con madera, metal y bombillas. Desde entonces, la tradición sigue vigente hasta la actualidad.

Muchas personas suelen visitar esta plaza de Manhattan para recibir el Año Nuevo. (Crédito: AP/Yuki Iwamura).

Cómo ver la caída de la bola de Nochevieja en Times Square, Nueva York

Según el portal de Times Square , si quieres presenciar de la mejor manera este momento icónico, deberás situarte a lo largo de Broadway, desde la calle 43 hasta la calle 50. Otro punto que podría brindarte un excelente panorama del descenso de la esfera es desde la Séptima Avenida hasta calle 59 al norte.

Es importante que consideres que no eres el único que querrá observar este espectáculo. Por esa razón, deberás llegar anticipadamente al horario de apertura, que será a las 3:00 p.m. (hora local).

Desde las 3:00 p.m. (hora local), inician las celebraciones para despedir el 2025 en Nueva York. (Crédito: AFP)

En el hipotético caso que llegues tarde o no puedas asistir a la caída de la esfera en el One Times Square, existen otros métodos: podrás visualizarlo en las pantallas instaladas, o mediante tu móvil o televisor, ya que será transmitido en vivo.

Para ser parte del evento mediante tu dispositivo móvil, es necesario que ingreses al sitio web de Times Square desde las 6:00 p.m. del 31 de diciembre (hora local). La transmisión será hasta las 12:15 a.m. del 1 de enero del 2026 (hora local).

🇺🇸 | Se realizó la instalación de números y prueba de iluminación de Nochevieja en One Times Square la mañana del viernes.

pic.twitter.com/wTzIswVtNH — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 27, 2025