El año pasado, la manufactura primaria -vinculada, sobre todo, a la fabricación de harina y aceite de pescado- creció 4.92%, mientras que la parte no primaria, de mayor valor agregado, se expandió solo 1.94%, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (Foto: Andina)
El año pasado, la manufactura primaria -vinculada, sobre todo, a la fabricación de harina y aceite de pescado- creció 4.92%, mientras que la parte no primaria, de mayor valor agregado, se expandió solo 1.94%, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (Foto: Andina)
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La industria es un sector clave en el Perú, sobre todo por ser intensiva en mano de obra. El año pasado, la manufactura primaria -vinculada, sobre todo, a la fabricación de harina y aceite de pescado- creció 4.92%, mientras que la parte no primaria, de mayor valor agregado, se expandió solo 1.94%, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Si se considera que el país está ad portas de las votaciones para escoger a su nuevo Gobierno, se vuelve relevante que los 36 candidatos tengan claro sus propuestas para este sector.

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