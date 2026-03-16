En este contexto, el Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS) analizó las propuestas de campaña, contenidas en los planes de gobierno, sobre el desarrollo productivo. En concreto, la revisión se concentró en tres ejes: enfoque sectorial (política sectorial activa), enfoque territorial / regional (industrialización de las regiones) y enfoque de sostenibilidad.

En concreto, reconoce IDIS, 31 partidos que pugnan por el sillón presidencial mencionan la industrialización como eje de crecimiento. Además, un total de 19 partidos (más del 55%) la han colocado como uno de sus tres pilares principales de gobierno.

La revisión se concentró en tres ejes: enfoque sectorial (política sectorial activa), enfoque territorial / regional (industrialización de las regiones) y enfoque de sostenibilidad. (Foto: Andina)

Si se pondera los resultados de cada eje, se muestra un consenso hacia la industrialización que considere política sectorial activa, regiones productivas y con sostenibilidad social, económica y ambiental: la mayoría (28) de las propuestas supera los 16 puntos. Sin embargo, las formas de lograrlo varían entre los partidos políticos.

Para el análisis, obtener un puntaje promedio de 16 o más es el umbral en donde un plan de gobierno deja de ser una lista de deseos para convertirse en un documento de gestión ejecutable. No necesariamente solo son los mejores planes en términos comparativos, si no que representan propuestas de bajo riesgo sistémico, con mayor rigor técnico.

Los 28 candidatos, ordenados desde el mayor puntaje (18.2) hasta el menor (16.2), son:

Avanza País Ahora Nación Libertad Popular Partido Morado PRIN Alianza Fuerza y Libertad SíCreo Unidad Nacional Fe en el Perú Partido Aprista Peruano Renovación Popular Alianza para el Progreso Integridad Democrática Somos Perú Partido del Buen Gobierno Fuerza Popular Salvemos al Perú Perú Acción Progresemos Demócrata Verde P. Demócrata Unido Perú Perú Primero Podemos Perú País para Todos Un Camino Diferente Partido Patriótico del Perú Partido Cívico Obras Frente de la Esperanza

“Si bien la defensa de la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial se mantienen como pilares para el 73% de los candidatos, surge una demanda transversal por un Estado que promueva. Este nuevo enfoque propone superar el rol de ‘Estado espectador’ para transitar hacia uno que lidere activamente el cierre de brechas en infraestructura habilitante , facilitando que el sector privado invierta en sectores de alto valor agregado”, explicó Jesús Salazar Nishi, presidente de IDIS.

Es más, en el análisis, solo el 9% de las propuestas plantea un cambio radical hacia un modelo estatista o de control de precios.

En el análisis, solo el 9% de las propuestas plantea un cambio radical hacia un modelo estatista o de control de precios. (Fuente: Produce)

Los tres ejes clave en los planes de gobierno

Sobre el desarrollo productivo/industrial, 28 candidatos tienen más de 16 puntos. Si solo se consideran el “top 10″ se destacan: Avanza País, Ahora Nación, Libertad Popular, Partido Morado, Alianza Fuerza y Libertad, Fuerza Popular, Integridad Democrática, PRIN, SíCreo y Alianza para el Progreso.

Este primer eje, en concreto, se resume en aquellos partidos que buscan que el Perú pase de ser principalmente un país primario exportador promoviendo preferentemente una industrialización de los recursos naturales.

Sobre el desarrollo productivo/industrial, 28 candidatos tienen más de 16 puntos. (Fuente: Andina)

En el segundo eje, de descentralización productiva, 29 candidatos están alineados, aunque con matices. El “top 10″ lo conforman: PRIN, Ahora Nación, Alianza Fuerza y Libertad, Avanza País, Libertad Popular, Renovación Popular, SíCreo, Alianza para el Progreso, Fe en el Perú y Partido Aprista Peruana.

En este caso es claro que el foco es identificar qué partidos políticos tienen la intención de impulsar una descentralización productiva de las regiones, en especial a través de la industria manufacturera.

En el análisis, algunos candidatos destacan al puerto de Chancay, Zonas Económicas Especiales (ZEE) o parques industriales como base. Asimismo, hay una meta común: reducir los costos logísticos a través de una red vial y ferroviaria que conecte los centros de producción andinos y amazónicos directamente con los mercados globales. Además, hay una toma de conciencia sobre la necesidad de generar las condiciones habilitantes.

Finalmente, el último eje es el de sostenibilidad económica, social y ambiental, con 28 candidatos en este sentido, aunque con matices. El “top 10″ se compone así: Partido Morado, Ahora Nación, Unidad Nacional, Partido del Buen Gobierno, Demócrata Verde, Fe en el Perú, Libertad Popular, Partido Aprista Peruano, Partido Patriótico del Perú y Cooperación Popular.