La Contraloría General de la República alertó inasistencia del personal médico en los servicios diurno y nocturno, así como equipos e insumos médicos inoperativos en tres establecimientos de salud en la región Callao.

Asimismo, en el distrito de Mi Perú, la comisión de control detectó que los alimentos son elaborados sin los implementos adecuados y y sin la conservación adecuada y protección, debido a que son apilados en el suelo.

En el caso de los establecimientos de salud Materno Infantil “Perú Corea” y Villa Los Reyes, los auditores de la CGR detectaron que la programación de guardias se viene aprobando fuera del plazo establecido, para el caso de abril se debieron aprobar el 19 de marzo de 2026; sin embargo, se aprobó el 14 de abril de 2026.

Además, se utilizan registros manuales para el control de asistencia del personal asistencias y administrativo; pese que a partir del 2014 se exigió para el sector salud la obligatoriedad de utilizar sistemas electrónicos mediante reloj biométrico.

Lo más alarmante en el centro de salud es que no se viene repartiendo raciones alimenticias al personal que realiza guardias hospitalarias y puérperas, lo que podría afectar la salud del personal y pacientes, así como se ha identificado equipos inoperativos como como las máquinas de rayos X, ascensores y grupo electrógeno (generador), lo que afecta la correcta prestación de los servicios.

Mientras tanto, en el establecimiento de salud Villa Los Reyes el ecógrafo no tiene el trasductor transvaginal esencial para las atenciones, así como la persona que opera el equipo no tiene la especialización.

El mismo panorama se visualizó en el hospital de Ventanilla se identificó que un técnico enfermero no asistió a su guardia programada para el 19 de abril de 2026 en el servicio de emergencia.

Más situaciones adversas se identificaron en el hospital Daniel Alcides Carrión, ubicado en Bellavista. Al respecto, durante las visitas de control realizadas el 19 y 20 de abril del año en curso se detectaron la ausencia de dos médicos de traumatología en el servicio diurno y nocturno, no se dota a personal médico de EPPs como guantes, mascarillas, jabón y los servicios que conforman el Servicio de Emergencia no cuentan con un suministro constante de útiles de escritorio, donde esta situación obliga a los médicos a comprar dichos útiles como sucede en el Servicio de Radiología, el que requiere con mayor prioridad estos insumos.

Para los pacientes que acuden para su atención el nosocomio sólo cuentan con tres camillas y dos sillas de rueda en uso, mientras que otras dos se encuentran inoperativas y es insuficiente para prestar un servicio adecuado. En el servicio de Shock Trauma UCE.

Incluso, los asistidos deben efectuar parte de sus exámenes en laboratorios particulares y en el servicio de traumatología registra se detectaron silla para personal asistencial en mal estado, una de dos camillas en mal estado, porta sueros pegado con esparadrapos para mantenerse en pie, lámpara cialitica no funciona. Mientras tanto en el servicio de cirugía registra similar condición como las dos lámparas cialiticas que poseen no funcionan, en el área de ginecología faltan insumos entre un 30 a 40% al día: hilos, anestésicos, aguja raquídea, electrocauterio y los medicamentos, parte de ello deben ser comprados por los familiares.