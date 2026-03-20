El presidente José María Balcázar anunció que su gobierno está evaluando otorgar un seguro para los choferes y cobradores que han sido víctimas del crimen.

“Espero que el Congreso nos apoye y no se oponga. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas", precisó en entrevista con radio Exitosa.

El mandatario explicó que la iniciativa busca brindar apoyo económico y protección tanto a los propietarios de vehículos como a los trabajadores del transporte que sufren directamente los ataques de la delincuencia.

“Se va a dar una ayuda, pero al mismo tiempo también a quienes soportan directamente la agresión, es decir, choferes y cobradores”, señaló.

En esa línea, precisó que se plantea una compensación por daños, como la destrucción de unidades, con el fin de atender a quienes resulten afectados por estos hechos.

Balcázar indicó que el Ejecutivo trabaja en la propuesta junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que se prevé sostener una segunda reunión con el sector para continuar con la evaluación de la medida.

El presidente remarcó que el apoyo del Parlamento será importante para la implementación del seguro.