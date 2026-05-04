El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró este lunes que no postulará a ningún cargo en las elecciones municipales y regionales de este año.

En diálogo con la prensa, el burgomaestre aclaró que no existen las condiciones requeridas para las elecciones —a realizarse en octubre— y reiteró que su postura no tiene que ver con algún interés político.

“Considero que no existen las garantías necesarias para participar en un proceso transparente e imparcial”, indicó.

Reggiardo añadió: “También porque no permitiré que se utilice el argumento fácil de que estas acciones legales responden a intereses electorales o ambiciones personales”.

El alcalde de Lima recordó que han presentado una demanda competencial contra el Jurado Nacional de Elecciones e insistió en que deben realizarse elecciones complementarias tras los errores logísticos que no permitieron a miles de ciudadanos votar el 12 de abril.

MML insiste en demandas tras errores en jornada electoral. Foto: MML.

“Estamos hablando de un millón o 600 mil (personas). En base a ellos estamos actuando”, refirió.