Renzo Reggiardo aseguró que su postura no responde a un interés político. Foto: MML
Renzo Reggiardo aseguró que su postura no responde a un interés político. Foto: MML
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, aseguró este lunes que no postulará a ningún cargo en las elecciones municipales y regionales de este año.

En diálogo con la prensa, el burgomaestre aclaró que no existen las condiciones requeridas para las elecciones —a realizarse en octubre— y reiteró que su postura no tiene que ver con algún interés político.

“Considero que no existen las garantías necesarias para participar en un proceso transparente e imparcial”, indicó.

Reggiardo añadió: “También porque no permitiré que se utilice el argumento fácil de que estas acciones legales responden a intereses electorales o ambiciones personales”.

LEA TAMBIÉN: Vía Expresa Grau: en dos meses se iniciará marcha blanca, anuncia alcalde de Lima

El alcalde de Lima e insistió en que deben realizarse elecciones complementarias tras los errores logísticos que no permitieron a miles de ciudadanos votar el 12 de abril.

MML insiste en demandas tras errores en jornada electoral. Foto: MML.
MML insiste en demandas tras errores en jornada electoral. Foto: MML.

“Estamos hablando de un millón o 600 mil (personas). En base a ellos estamos actuando”, refirió.

TE PUEDE INTERESAR

López Aliaga pide a JNE no proclamar resultados de Elecciones y manda mensaje a Keiko Fujimori
JNE: es posible apertura excepcional de registro para elecciones regionales primarias
Reggiardo interpuso acción de amparo contra acuerdo del JNE que rechaza elecciones complementarias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.