El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció sobre el desarrollo del proceso electoral y exigió a las autoridades garantizar transparencia y objetividad frente a las irregularidades registradas durante las Elecciones Generales 2026.

“En mi representación como alcalde de la ciudad, exijo a las autoridades no tergiversar la voluntad ciudadana. No podemos pasar por agua tibia lo que está sucediendo en la ciudad capital y en el país”, señaló.

En esa línea, exhortó al presidente de la República, que no se inmiscuya en el proceso electoral y actúe objetivamente en lo que queda del proceso.

“El presidente tiene que estar absolutamente ajeno, es lo que corresponde, para eso hay un Jurado Nacional de Elecciones, sin embargo me dirijo a él para que siga manteniéndose ajeno, sin ningún tipo de presión ni a favor ni en contra de nadie”, manifestó.

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Asimismo, pidió al presidente del Jurado Nacional de Elecciones actuar con objetividad e imparcialidad en la conducción del proceso electoral y garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y solicitar de manera inmediata a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) un informe detallado sobre las mesas de sufragio que tuvieron inconvenientes el pasado 12 de abril.

“Necesitamos saber cuánta gente de Lima Metropolitana se afectó, de no ejercer su derecho ciudadano a votar. No nos digan que es solamente las mesas cerradas, estamos hablando también de mesas postergadas que han generado un ausentismo sumamente importante”, expresó.

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En ese sentido, el burgomaestre sostuvo que estas situaciones habrían impedido que un número significativo de ciudadanos pueda ejercer su derecho al voto, particularmente en la capital. “Estoy convencido de que ha habido una gran cantidad de personas en nuestra ciudad que se quedaron sin votar. Estamos hablando de miles de compatriotas”, indicó.

El alcalde también llamó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales a tomar cartas en el asunto y rechazar la permanencia de Piero Corvetto. Asimismo, mencionó la denuncia penal de la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones contra el jefe de la ONPE y otros funcionarios, a quienes se les atribuye los presuntos delitos contra el derecho de sufragio - atentado contra el derecho de sufragio; delito contra la administración pública - omisión, y rehusamiento o demora de actos funcionales en la contratación de la empresa a cargo de la distribución de material electoral en la zona sur de Lima.

“No estoy hablando de fraude por ahora, estoy hablando de inacción, de delitos cometidos, de una serie de actos que han entorpecido enormemente la elección”, señaló.

El alcalde de Lima pidió al presidente del JNE actuar con objetividad e imparcialidad en la conducción del proceso electoral y garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones(Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Cabe señalar que el alcalde de Lima brindó estas declaraciones tras inspeccionar el paradero Acho ubicado en el Cercado, espacio recientemente recuperado por la Municipalidad de Lima, que antes era ocupado por alrededor de 500 comerciantes informales y que hoy luce ordenado y limpio.