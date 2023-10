Sin embargo, los asesinatos y robos continúan en dichos distritos, pese a que desde el Ejecutivo señalan que se ha reducido los índices de inseguridad ciudadana.

En esta entrevista, el presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso, Alfredo Azurín, hace un análisis de la aplicación de esta medida y cuestiona la labor que viene realizando el ministro del Interior, Vicente Romero, quien hoy será interpelado en el Congreso.

-Tras 22 días de estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, ¿cuál es la evaluación que tiene sobre la aplicación de esta medida?

Como yo lo veo, de hecho hay intervenciones y capturas muy exitosas, pero la pregunta es cómo se sostendrá esto a través del tiempo al término de los 60 días. Sería ideal que la Policía siempre pudiera ingresar a estos lugares en donde se encuentran los delincuentes, pero yo me pregunto qué va a pasar después de los 60 días.

-A su juicio, ¿qué medida adicional se debería adoptar?

Acá de inmediato se debe repotenciar la investigación criminal, porque se está priorizando mucho la prevención y el orden público, como si eso fuera la solución. Ya lo dije hace mucho tiempo, se tiene que repotenciar la investigación criminal para que de buenos frutos. Tenemos un Ministerio Público y un Poder Judicial que no son el brazo complementario de la Policía, y no se está trabajando como debe ser.

-Diversos alcaldes han pedido al Ejecutivo que declare en emergencia sus jurisdicciones, pero desde el Gobierno han respondido que no es necesario aplicar esta medida a nivel de todo Lima Metropolitana, ¿cuál es su postura?

Después de hacer un recorrido por la mayoría de comisarias y municipios de la capital, no estoy de acuerdo con que se establezca el estado de emergencia en todos los distritos. Hay que ver primero como funciona este estado de emergencia que se viene aplicando y al final haremos una evaluación. Ahora, hay que decirles algo a los alcaldes que piden esta medida.

-¿Qué cosa?

Por ejemplo, el alcalde de Puente Piedra manifestó abiertamente en la comisión de Defensa que la Policía era la encargada y que la alcaldía no tiene nada que ver con esto. Yo le respondí que los alcaldes también tienen que ver con el tema. El alcalde es el que lidera y recibe un presupuesto para la seguridad ciudadana. Entonces, acá tiene que haber un tema de sinceramiento y le digo a los alcaldes que lejos de estar quejándose de todo, tienen que analizar todas las licencias que dan a las discotecas, night club’s, hoteles, etc. Todo eso crea una anarquía y quieren que la Policía le solucione sus problemas de un porrazo. Entonces, ellos tienen que asumir un liderazgo, ya que tienen el presupuesto.

-¿Cree que los alcaldes tienen gran parte de responsabilidad en el aumento de inseguridad ciudadana en sus jurisdicciones?

Yo veo que ellos están lanzándole la pelota a la Policía, cuando no es así. Tienen que asumir su responsabilidad. Yo varias veces les he dicho a los alcaldes que se olviden de las banderas políticas, de sus ambiciones y ataquen el problema de una manera distinta, porque la situación lo exige.

-Según varios expertos, al no declararse el estado de emergencia en todos los distritos de Lima se producirá el traslado de la delincuencia a las zonas y/o distritos aledaños, ¿no cree que el remedio será peor que la enfermedad?

Le digo una cosa. Se habla del ‘efecto globo’ y de un tiempo a esta parte todo el mundo habla de eso, pero yo digo lo siguiente: si los alcaldes saben de eso, que tomen sus medidas, reúnanse con los comisarios de sus jurisdicciones porque va a emigrar la criminalidad. De hecho que va a emigrar (la delincuencia), no quizás en la dimensión en la que muchos piensan. Cuando me reúno con los comisarios, sobre todo, del Cono Norte, me están demostrando con estadística sobre las capturas e intervenciones que hacen a diario. Entonces, están trabajando. En este tema del ‘efecto globo’ los alcaldes ya debieron haber conversado hace tiempo con los comisarios para poder atacar el problema de raíz. Después de los 60 días veremos los resultados.

En los primeros días del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres se reportaron 599 personas detenidas, de los cuales, 482 cometieron diversos delitos y 117 eran requisitoriados por la justicia

-Luego de haber visto todas estas intervenciones por parte de la Policía, ¿cree que se debe ampliar la medida por 60 días más?

Viendo todo esto quizás se debería ampliar (el estado de emergencia). Ahorita estamos viendo intervenciones exitosas, se está entrando a domicilios y lugares en donde antes no se podía entrar. Si hay que hacerlo para mejorar, hagámoslo.

-Desde la Municipalidad de Lima plantean que se designe a un zar de la seguridad, ¿qué la parece la propuesta?

Un ‘zar’ es sinónimo de un verdadero liderazgo, alguien que conozca y esté dispuesto a afrontar el tema, que dé la cara. Este ‘zar’, me imagino, que tiene que ser un integrante de la Policía, pero como le digo, un efectivo que sea valiente y no oportunista. Para que uno sea ‘zar’ debe tener las herramientas necesarias. Si va a existir eso, bueno habría que ver a quien eligen. Si no es así, seré el primero en cuestionarlo. De momento creo que no hay una persona que pueda desempeñarse en ese rol.

-En las últimas semanas se ha conocido atentados con uso de explosivos y granadas de guerra, sobre todo, en Lince. Se han encontrado granadas búlgaras con siglas del Ejército, según informó Cuarto Poder. Desde el Ministerio de Defensa han iniciado una investigación y auditoría para encontrar a los responsables, ¿qué harán desde el congreso?

Todo esto es por falta de control. Realmente me aterra escuchar que en las intervenciones hayan encontrado granadas con el logotipo del Ejército. Desde mi comisión (especial de seguridad ciudadana) estamos evaluando citar al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, porque este tema es gravísimo. Vamos a coordinar para visitar estos lugares de abastecimiento de armas, en donde tiene que haber todo un control. Si uno encuentra un error, entonces, tienen que ser enérgicos y asumir su responsabilidad quien tenga que hacerlo. Sería inaudito que dentro de la propia institución militar alguien esté sacando explosivos para estas bandas. Todo esto repercute en la seguridad ciudadana, y no lo entienden.

Se muestra a favor de la censura del ministro del Interior, Vicente Romero

-¿Cuál es la evaluación que tiene sobre el ministro del Interior, Vicente Romero?

Necesitamos a un verdadero ministro que no solo busque estar en la foto y se relacione políticamente, sino que lidere como debe ser la lucha contra la inseguridad ciudadana. Yo le he mandado a Romero un oficio en marzo pasado para que se haga una reorganización en la Policía de La Libertad y la aplicación de la prueba del polígrafo a sus elementos, ya que hace tiempo estamos viendo la recurrencia de bandas criminales integradas por elementos policiales, pero no me hace caso. Entonces, si un ministro no hace caso a un pedido que le hace un congresista que conoce la realidad de la PNP, no tiene capacidad para liderar.

El ministro del Interior, Vicente Romero, será hoy interpelado en el Congreso. | Foto: Ministerio del Interior

-Hoy el titular del Interior será interpelado en el Congreso, ¿qué respuestas espera escuchar?

Yo quiero que explique cuál es su plan para luchar contra la inseguridad ciudadana; es decir, el denominado ‘Plan Boluarte’ y cómo lo están desarrollando, porque tengo conocimiento de que muchas unidades de la PNP no están trabajando bajo una coordinación.

-¿Cómo así?

He conversado con algunos oficiales y me dicen que no se reúnen y que cada uno está trabajando por su cuenta. Eso es grave y se supone que estamos en estado de emergencia; entonces, propiciaré unas reuniones esta semana para preguntarle cómo están coordinando.

-Pero en estas semanas hemos visto a Romero participando activamente en los operativos, junto a miembros de la Policía...

Lo que está haciendo el ministro del Interior, bajo mi punto de vista, es hacer estos operativos y buscando a la Policía como para decir “estamos haciendo esto”, pero me atrevo a decir que en el fondo no existe una coordinación y articulación entre Mininter y unidades de la PNP. No veo un diseño. Acá lo que necesitamos es una Policía de investigaciones, reforzada y a la que se dé todas las herramientas para que pueda hacer su trabajo, como ocurre en Chile y Estados Unidos, pero el ministro está enfocado en otras cosas.

-En ese sentido, ¿apoyaría una censura de Romero en el cargo?

Primero voy a escucharlo y espero que responda todas las interrogantes. Sinceramente, yo estoy más con una idea de censurarlo, pese a que algunos congresistas ya se han manifestado en contra de esa idea. El tema es que no conocen el problema de fondo en la PNP y que yo estoy viendo de primera mano. Lo que veo sinceramente es a un ministro que se relaciona políticamente, busca aliados para reforzar su postura respecto a esta nueva categoría de la Policía (Proyecto de ley que crea la Policía de Orden y Seguridad)

-¿A qué se refiere?

El ministro no tiene que estar buscando votos, sino debe trabajar con la Policía y encabezar la lucha contra la inseguridad. Él tiene que hacer algo distinto, la situación actual exige una participación más dinámica de su parte. No solo debe relacionarse con los alcaldes para buscar apoyo, no. Él tiene que estar con la Policía y no solamente salir en la foto.

La creación de la Policía de Orden y Seguridad al debate

-¿Cuál es su opinión respecto al proyecto de ley que impulsa el Gobierno para crear la Policía de Orden y Seguridad?

Esa nueva Policía de Orden y Seguridad es una mentira. Acabamos de poner en evidencia las falencias que tienen las escuelas de Policía y ahora quieren crear una nueva Policía cuando no solucionan los problemas internos de la misma institución. Hace unos días fuimos a la escuela técnica de la PNP en Puente Piedra debido a que un suboficial se suicidó en el recinto. Entonces, conversando con el coronel a cargo aparentemente este suboficial quiso abusar de una cadete. Acá están fallando todos los filtros y he pedido modificar todo esto porque necesitamos policías idóneos en las calles. Entonces, si encontramos a cadetes consumiendo droga de manera ilegal, qué es lo que podemos esperar con esta nueva Policía.

El Gobierno busca crear, a través de un proyecto de ley, la Policía de Orden y Seguridad.

-¿Pero qué otra solución plantea frente a esta iniciativa del Ejecutivo?

Me he reunido con un grupo de policías que en el pasado fueron parte de la Policía de Investigación y todos coincidimos en que necesitamos un cuerpo de investigación policial sólida. Estoy poniendo en evidencia cómo ese proyecto que ha presentado el ministro (del Interior) para crear esa nueva categoría que ni siquiera va a formar parte del escalafón de ascensos de la institución. Mire, el Ministerio Público ha creado todo un sistema de laboratorios, relativizando al de la Policía, donde yo también trabajé. Y con todo respeto le digo a la congresista Gladys Echaíz, quien dijo que la PNP no tiene profesionales, ni técnicos para realizar esa labor, que hay efectivos muy buenos en investigación criminal e, incluso, hay abogados. Entonces, tenemos suficiente elementos como para poder tener una Policía de investigación preparada y como la coyuntura lo exige.

-¿Ha podido conversar con sus colegas de otras bancadas respecto a la propuesta? ¿Hay las votos para su aprobación?

Creo que no va a pasar. Aún no he conversado con los colegas, pero espero que ellos entiendan que esta nueva categoría de la Policía, que es un absurdo, no es la solución al problema. Ojalá no tenga peso y respaldo. Sin afán de exagerar, hay buenos policías, pero se les tiene que empoderar y darles la capacidad. Se debe tener una Policía de Investigación y otra de Orden Público, sin que nadie se pelee y que trabajen como profesionales.

