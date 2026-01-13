La Contraloría General de la República identificó 1,730 vehículos inoperativos, 1,823 computadoras malogradas, insuficiencia de chalecos antibalas y serias deficiencias en infraestructura y mobiliario en comisarías a nivel nacional, durante el operativo de control simultáneo “Comisarías Básicas PNP 2025”. Estas condiciones podrían impactar negativamente en la capacidad de prevención y disuasión del delito.

La intervención se realizó entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre de 2025 en una muestra de 485 comisarías, donde se detectaron un total de 2,582 situaciones adversas. Las regiones con mayor número de observaciones fueron Lima Metropolitana (382), Áncash (180), Puno (164), Ayacucho (161) y Cajamarca (155).

Dotación policial

Uno de los principales hallazgos fue la limitada operatividad del parque vehicular policial. De un total de 4,121 vehículos —entre motocicletas, camionetas y automóviles—, 1,730 se encuentran inoperativos o sin el mantenimiento adecuado , lo que restringe las labores de patrullaje.

Asimismo, se constató que los chalecos antibalas resultan insuficientes y que una parte significativa está vencida, rota o en mal estado , exponiendo a los efectivos policiales a riesgos durante las intervenciones de seguridad ciudadana.

En cuanto al equipamiento informático, la Contraloría advirtió que es insuficiente y, en varios casos, obsoleto. De las 6,835 computadoras existentes en las comisarías supervisadas, 1,823 estaban inoperativas. Una situación similar se observó en impresoras (2,132 malogradas de 4,049) y escáneres (141 inoperativos de un total de 532), lo que podría afectar tanto la gestión administrativa como la seguridad de la información.

Infraestructura de las comisarías

El informe también evidenció que numerosas comisarías carecen de infraestructura adecuada y segura. En algunos casos, el deterioro compromete la integridad del personal policial y de los ciudadanos, además de la continuidad del servicio. Presentan deficiencias, entre otras, las delegaciones Palacio Viejo (Arequipa), Comisaría Sitajara (Tacna) y Punta Moreno – Gran Chimú (La Libertad).

El operativo realizado del 29 de octubre al 4 de noviembre del 2025 en una muestra de 485 comisarías, evidenció un total de 2582 situaciones adversas, concentrándose el mayor número de ellas en Lima Metropolitana. Foto: Contraloría.

Más de la mitad de las 485 comisarías evaluadas tiene una antigüedad superior a los 30 años, por lo que requiere trabajos de mantenimiento o renovación. Además, se identificaron 72 delegaciones construidas principalmente con adobe, lo que las hace más vulnerables a riesgos como sismos y humedad.

A ello se suma la precariedad del mobiliario, con escritorios, sillas, estanterías, colchones y otros enseres deteriorados, inestables o inoperativos, lo que afecta tanto la seguridad del personal como el desarrollo de las labores operativas y administrativas.

Servicios policiales

Durante el operativo, se verificó que 39 comisarías no cuentan con el número mínimo de efectivos policiales , lo que limita el patrullaje y la ejecución de operativos, así como la capacidad de prevención del delito.

Además, 208 de las 485 comisarías supervisadas no formularon ni aprobaron el “Plan de patrullaje por sector para el año 2025”, una omisión que afectaría la definición de sectores, la seguridad del personal y la asignación de recursos. Esta situación fue más frecuente en Lima Metropolitana (34), Cajamarca (17) y La Libertad (16).

Asimismo, 107 comisarías no difunden el “Mapa del delito”, herramienta que permite informar a la ciudadanía sobre zonas, horarios y puntos críticos para su seguridad. En 12 delegaciones, dicho documento ni siquiera ha sido elaborado.

La Contraloría General informó al titular del Ministerio del Interior sobre las 2,582 situaciones adversas detectadas en las comisarías supervisadas, con el fin de que se adopten medidas preventivas y correctivas que permitan mejorar la calidad del servicio policial y fortalecer la seguridad ciudadana. Para acceder al informe de control, hacer click en el enlace.