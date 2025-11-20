El próximo viernes 21 de noviembre de 2025 será día cívico no laborable para las entidades públicas y privadas de una región del país, según un decreto emitido recientemente por su gobierno regional.

La disposición busca facilitar la participación de la población en las actividades conmemorativas programadas para esa fecha.

Se trata de la Región Amazonas, tal como lo indica el Decreto Regional N.º 003-2025-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, publicado el 14 de noviembre de 2025.

La jornada no laborable coincide con el 23.º aniversario de creación del Gobierno Regional de Amazonas y los 193 años de creación política del departamento.

De acuerdo con el documento, la medida se ampara en la Ordenanza Regional N.º 009-2003-CR/RA, que oficializó el 21 de noviembre como fecha de aniversario de la región, así como en la Ordenanza Regional N.º 456, aprobada en 2019, que precisó su condición de día no laborable para el sector público y privado. Ambas disposiciones están inscritas en el calendario de festividades regionales.

El decreto también cita el artículo 191° de la Constitución, que reconoce la autonomía de los gobiernos regionales, y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N.º 27867), que les otorga competencia normativa dentro de su jurisdicción.

Las horas dejadas de laborar en el sector público deberán ser compensadas de acuerdo con lo que determine cada institución.

En el caso del sector privado, los acuerdos entre empleadores y trabajadores definirán la compensación correspondiente, conforme a la legislación laboral vigente.