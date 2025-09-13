Perú y Colombia se comprometieron este viernes, tras una reunión de dos días en Lima, a desplegar condiciones de navegabilidad en el río Amazonas, donde se encuentra una isla que es el centro de una disputa fronteriza entre los países andinos.

“Las delegaciones del Perú y Colombia destacaron su compromiso de desplegar esfuerzos conjuntos para preservar las condiciones de navegabilidad en el sector Atacuari-Leticia del río Amazonas, en beneficio de las poblaciones ribereñas de ambos países”, indicó un comunicado conjunto difundido por sus cancillerías.

El comunicado no menciona directamente el impasse reciente entre ambos países por la isla Chinería sobre el río Amazonas.

Con el objetivo de fortalecer la integración fronteriza y garantizar la navegabilidad del río Amazonas, autoridades de Colombia y Perú se reunieron el jueves y viernes en Lima delegaciones diplomáticas en el marco de la XIV Reunión de la Comisión Mixta Permanente de Inspección de la Frontera (Comperif).

La Comperif se realizó en el ministerio de Relaciones Exteriores, con una agenda de diálogo sobre la revisión de la dinámica fluvial del río Amazonas y acciones para garantizar el acceso y navegabilidad del río, que promuevan la integración y la generación de oportunidades para las comunidades que habitan la frontera.

Existe una disputa histórica entre Colombia y Perú sobre sus límites territoriales en el río Amazonas, que con frecuencia cambia su cauce y genera nuevas islas.

Lima considera que la pequeña isla Chinería, reclamada por Bogotá, surgió del descenso de las aguas del Amazonas como una prolongación de la isla Chinería perteneciente a Perú. Sostiene además que su población, de menos de 3,000 habitantes, es peruana.

La frontera entre Perú y Colombia quedó establecida en tratados internacionales desde hace un siglo, según Lima.

Para Bogotá, sin embargo, la isla surgió con posterioridad a lo establecido y aún no ha sido asignada a ninguno de los dos países.

Según Lima, Santa Rosa es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas. Perú oficializó en julio la creación del distrito de Santa Rosa y envió a funcionarios a la zona.