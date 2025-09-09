Colombia y Venezuela se citan en un duelo de alta tensión deportiva en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, un partido de detalles finos donde la jerarquía, el oficio y la administración de las áreas pueden inclinar la balanza en el tramo final del clasificatorio. El encuentro está programado para este martes 9 de septiembre a las 18:30 horas de Bogotá (7:30 pm ET / 4:30 pm PT) , en el Estadio Monumental de Maturín, escenario que promete un marco fervoroso con la Tricolor buscando cerrar en forma competitiva y la Vinotinto aferrada a su aspiración de repechaje. ¿Verlo en televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La cobertura oficial para el público colombiano se ofrece a través de televisión abierta y cableoperadores nacionales, además de opciones digitales verificadas por los difusores autorizados; a continuación, una guía para identificar los accesos según el proveedor local.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Venezuela por Eliminatorias Conmebol 2026?

RCN Televisión transmite en vivo y en señal abierta los partidos de Colombia en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con cobertura previa y pospartido en su señal y aplicación oficial, según la programación y anuncios recientes del canal y medios locales.

En TV por cable, la transmisión está disponible en cableoperadores como Movistar TV, Claro TV y Tigo. Aquí puedes consultar los números de los canales que tiene RCN en los mencionados servicios

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga en Claro TV

Canal 4 de Bogotá en Claro TV

Canal 5 de Cali en Claro TV

Canal 9 de Barranquilla en Claro TV

Canal 9 de Medellín en Claro TV

Canal 31 de Cartagena en Claro TV

Canal 478 de Claro TV (Global)

TiGo StAR

Canal 4 de Bogotá (Análogo) en TiGo STAR

Canal 4 de Bogotá (Digital) en TiGo STAR

Canal 4 de Villavicencio en TiGo STAR

Canal 9 de Cali en TiGo STAR

Canal 12 de Bucaramanga en TiGo STAR

Canal 30 de Manizales en TiGo STAR

Canal 31 de Cartagena en TiGo STAR

¿Cómo mirar Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Si deseas ver la programación habitual del Canal RCN y la versión de RCN Deportes EN VIVO y GRATIS por Internet. Solo necesitas ingresar al sitio web oficial de RCN para poder acceder a todo el contenido y, asimismo, al partido entre Colombia y Bolivia por las Eliminatorias Conmebol 2026.

Para ver RCN Televisión y RCN Deportes desde los Estados Unidos o cualquier otro país del extranjero, necesitas una VPN confiable —que no sea de páginas de dudosa procedencia– para poder ingresar al sitio web con una IP local. Así podrás acceder al contenido en tiempo real.

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Venezuela por Eliminatorias 2026

