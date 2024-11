Con el objetivo de fomentar el turismo, en el Congreso de la República se evalúa un proyecto de ley que busca hacer predecible la fijación de los días no laborables y la generación de los denominados ’puentes festivos’.

Como es conocido por todos, desde hace varios años en Perú existe la política de fijar días no laborables junto a días feriados cuando, según el calendario, pueden generar un ‘fin de semana largo’ o ‘puente festivo’. Por ejemplo, si un día feriado es martes, el lunes previo puede fijarse como día no laborable, de manera que se genere un periodo mayor de descanso, entre el sábado y martes, y así las personas puedan hacer viajes de turismo.

El problema de este esquema es que a veces se establecen los días no laborables con poca anticipación, por lo que no se pueden planificar viajes, lo cual disminuye el objetivo de fomentar el turismo. Si bien en algunas ocasiones el Gobierno de turno fija en diciembre los días no laborables para el año siguiente, a veces no lo hace con esa anticipación, sino ya en el mismo año en curso o a pocas semanas de los días no laborables.

Frente a este escenario, la congresista Adriana Tudela (Avanza País) presentó un proyecto de ley (N° 5095) que establece un esquema para fijar los días no laborables con el objetivo de generar los ‘feriados puente’. Así, según la propuesta, se fijarían días no laborables según tres escenarios:

-Los días lunes del año, cuando el día martes posterior sea feriado conforme a ley.

-Los días viernes del año, cuando el día jueves previo sea feriado conforme a ley.

-Los días lunes y martes del año, cuando el día miércoles posterior sea feriado conforme a ley.

“De esta manera, más peruanos podrían gestionar sus viajes de turismo, al contar con la información anticipada sobre los días no laborables. Y las empresas del sector podrían prepararse mejor para los feriados largos y así ofrecer mejores servicios”, señaló la congresista Tudela al sustentar su proyecto en la Comisión de Trabajo del Congreso, en sesión realizada el pasado 5 de noviembre.

La congresista precisó que con su proyecto de ley no se elevará el número de días no laborables en el año, pues utiliza un criterio similar al usado por el Ejecutivo al establecer los días no laborables.

“Este proyecto no crea ningún feriado adicional a los que existen y mantiene el promedio de días no laborables que existen actualmente. No hay un incremento; lo que se busca es hacer predecibles y permanentes a los días no laborables”, remarcó.

Asimismo, se mantendría el actual esquema de que son días no laborables obligatorios para el sector público, mientras que para el sector privado es optativo. En ambos casos, luego las horas se recuperan.

Dos semanas después, la Comisión de Trabajo del Congreso, en nueva sesión realizada este martes 19 de noviembre, aprobó el citado proyecto de ley . También deberá ser aprobado en la Comisión de Economía. Y tras ello pasaría al pleno para su votación final.

Tudela, cuando sustentó su proyecto, recordó que actualmente existen 16 días feriados al año. Y en este 2024 se fijaron 7 días no laborables. De haberse aplicado su proyecto de ley, en este año también serían 7 los días no laborables, precisó.

A respecto, Álvaro Gálvez, gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), se mostró en contra del proyecto, pues refiere que el actual esquema permite que el Ejecutivo cada año haga una evaluación, según la evolución de la actividad económica, para determinar la cantidad de días no laborables del año siguiente. Esta posibilidad se perdería si se aprueba una ley que fije las reglas para los días no laborables, al margen de la coyuntura económica.

“Me parece inconveniente la propuesta. La evaluación de cada año está vinculada a la productividad. Dependiendo de cómo está la economía es un factor a evaluar si conviene o no disponer los días no laborables y feriados puentes”, sostuvo Gálvez.

Asimismo, refirió que los días no laborables, pese a ser recuperables, generan una pérdida de productividad. “La recuperación de horas de forma parcial no equivale a la productividad de una jornada laboral. Y en el sector privado, algunas empresas se acogen y otros no, lo cual afecta la dinámica comercial; no se puede coordinar con los proveedores, siempre hay una afectación a la productividad”, subrayó.

“El balance de los feriados puente se debe ver por sectores; probablemente en el turismo haya un resultado positivo, pero en la mayoría de sectores no les genera un mayor rendimiento”, agregó Arévalo.

