Catálogo S.A.C. produce entre 100,000 y 120,000 prendas al mes para marcas del segmento premium.
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Dax Canchari Reyes
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Tras crecer cerca de 70% desde el 2023, esta empresa peruana, cambió las prioridades de su siguiente etapa de desarrollo. Es así como la textilera peruana Católogo SAC, triplicó su inversión de capital (CapEx) para el 2026 y enfocará ese esfuerzo en fortalecer su capacidad instalada antes de retomar un nuevo ciclo de expansión. ¿Cuál será la estrategia detrás de ese giro?

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