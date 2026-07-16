La decisión responde a una nueva hoja de ruta para consolidar el crecimiento alcanzado en los últimos años. Inés Ortiz de Zevallos, gerente comercial de Catálogo SAC, explicó a Gestión que la empresa priorizará este año la eficiencia operativa antes que un mayor ritmo de ventas, con la mira puesta en duplicar el tamaño del negocio y alcanzar una facturación de US$20 millones hacia el 2028.

“Nuestro objetivo en 2026 es mantener el nivel de venta y enfocarnos en la inversión en tecnología y automatización para poder cerrar el crecimiento hacia el 2028”, señaló Ortiz de Zevallos. “Si bien la situación queda un poco incierta, queremos alcanzar un crecimiento del 100%, es decir, duplicar nuestra capacidad del 2023 al 2030.”

Fundada hace 23 años con capitales peruanos, la empresa inició sus operaciones abasteciendo a tiendas por departamento de mercados como Ecuador, Venezuela, México, Brasil y Colombia.

Sin embargo, a partir del 2010 reorientó su estrategia hacia Estados Unidos, destino que hoy concentra alrededor del 95% de sus exportaciones, donde confecciona prendas para marcas como Rails, Johnny Was, Lake Pajamas, Petite Plume, Lilla P y Cosabella.

Ese giro también redefinió su propuesta de valor. La textil dejó de enfocarse en una sola categoría para convertirse en un proveedor integral (one stop shop) de marcas premium, con una oferta que incluye sleepwear, loungewear, moda y ropa interior.

"Nuestra estrategia viene por no competir en precio, sino por esta versatilidad de categorías“, afirmó.

Inés Ortiz de Zevallos, Directora Comercial, y Maite Belaúnde, Gerente General de Catálogo S.A.C.

Capacidad instalada y tecnología impulsan la siguiente etapa

El siguiente paso de Catálogo SAC estará enfocado en modernizar su operación. Para ello, la empresa automatizará el proceso de corte y desarrollará un sistema de gestión empresarial (ERP) propio, que integrará herramientas de inteligencia artificial (IA) para reunir información de toda la operación y optimizar la toma de decisiones basada en datos.

El proyecto se desarrolla junto con un aliado tecnológico especializado y busca, según Ortiz de Zevallos, reducir los tiempos de entrega, fortalecer la trazabilidad de los procesos y reforzar los estándares de sostenibilidad.

Actualmente, la compañía produce entre 100,000 y 120,000 prendas al mes. No obstante, la ejecutiva precisó que la automatización y IA no apuntan únicamente a incrementar la capacidad productiva, sino también a reducir mermas, responder con mayor rapidez a las necesidades de sus clientes y consolidar una operación más eficiente para sostener el crecimiento proyectado hacia el 2028.

Y es que estas inversiones responden a las nuevas exigencias de las marcas premium con las que trabaja la textil peruana, que demandan cada vez más proveedores capaces de ofrecer mayor velocidad de respuesta, trazabilidad a lo largo de toda la cadena de producción y procesos alineados con criterios de sostenibilidad.

“Catálogo SAC busca diferenciarse por la versatilidad de su oferta y la incorporación de tecnología en sus procesos como parte de su propuesta de valor”, afirmó.

Catálogo S.A.C. impulsa la automatización y la inteligencia artificial para fortalecer su capacidad operativa y ganar eficiencia. (Foto: Catálogo S.A.C.)

Marcas premium elevan las exigencias a sus proveedores

La transformación de la operación responde también a los cambios en las prioridades de las marcas premium con las que trabaja Catálogo SAC. Ortiz de Zevallos explicó que, tras los aranceles impuestos por Estados Unidos en abril del 2025, los clientes comenzaron a exigir mayores estándares de trazabilidad, transparencia y velocidad de respuesta a lo largo de toda la cadena de producción.

En consecuencia, una de las principales demandas consiste en contar con información detallada sobre el origen de las materias primas y cada etapa del proceso productivo. “Los clientes buscan absoluta transparencia y trazabilidad integral de sus producciones. Eso les permite saber quién, cómo y cuándo se hizo toda la cadena de suministro”, sostuvo.

Y agregó que estos procesos también facilitan que las prendas puedan acogerse a beneficios arancelarios cuando corresponda.

A ello se suma la necesidad de responder en plazos cada vez más cortos. Catálogo S.A.C. puede entregar pedidos en 10 a 15 días, siempre que exista una planificación previa con los clientes. “Hoy los mercados son bastante más inciertos que hace algunos años y la capacidad de reacción es cada vez más importante”, comentó Ortiz de Zevallos.

Frente a ese escenario, Catálogo SAC apuesta por diferenciarse de competidores asiáticos como Vietnam, Bangladesh, China, India o Turquía a través de un servicio integral, la versatilidad de su portafolio y la calidad de la confección peruana, en lugar de competir por precio.

Alrededor del 80% de su producción utiliza algodón Pima, una de las principales materias primas con las que busca consolidar su posicionamiento en el segmento premium.

Marcas propias y nuevos clientes marcarán la siguiente apuesta

Más allá de la transformación tecnológica, Catálogo S.A.C también prepara la siguiente fase de su crecimiento comercial. La textil peruana mantendrá su foco en el mercado estadounidense en el corto y mediano plazo, aunque evalúa ingresar a nuevos mercados premium, entre ellos Europa, sin dejar de ampliar su cartera de clientes internacionales.

En paralelo, continuará profundizando la diversificación de categorías, una estrategia que le ha permitido posicionarse como un proveedor integral (one stop shop) para marcas premium. Ortiz de Zevallos explicó que el objetivo es seguir incorporando nuevos clientes y ampliar la oferta de productos, en lugar de competir únicamente por precio o volumen.

“Nuestra apuesta principal es continuar profundizando esta diversificación de categorías, mientras seguimos incorporando nuevos clientes y avanzando de la mano de la automatización y la inteligencia artificial”, indicó.

La estrategia también contempla fortalecer la unidad de marcas propias. Actualmente, In Bloom representa alrededor del 5% del negocio, aunque ya comercializa sus productos tanto en el mercado local como en países como Uruguay, Panamá, México y Estados Unidos. Además, cerca del 50% de su facturación proviene de su canal de comercio electrónico, desempeño que la empresa espera aprovechar para desarrollar nuevas marcas en el futuro.

“La visión es ramificar esta unidad de negocio con nuevas marcas propias, aprovechando la capacidad de diseño y producción que ya tenemos”, afirmó Ortiz de Zevallos.