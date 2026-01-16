Topy Top S.A. se posicionó como la principal empresa exportadora peruana de T-shirts de algodón entre enero y octubre del 2025, en un contexto de crecimiento de las exportaciones de este producto, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Entre enero y octubre del 2025, las exportaciones peruanas de T-shirts de algodón alcanzaron los US$ 358 millones 922 mil, lo que representó un incremento de 16.3% frente al mismo periodo del 2024, de acuerdo con cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade.

En ese periodo, Topy Top S.A. encabezó el ranking de empresas exportadoras del rubro. Le siguieron Textiles Camones S.A., Precotex S.A.C., Textil del Valle S.A. BIC, Confecciones Textimax S.A. y Textile Sourcing Company S.A. BIC, entre otras compañías del sector.

Estados Unidos fue el principal destino de los envíos, con pedidos por US$ 221 millones 745 mil, equivalentes al 61.8% del total exportado, consolidándose como el mercado más relevante para las empresas peruanas de confecciones.

Estados Unidos concentró el 61.8% de los envíos peruanos de T-shirts de algodón. (Foto: Adex)

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE T-SHIRTS

Además de EE.UU., los principales mercados para los T-shirts de algodón peruanos fueron Brasil, con US$ 41 millones 759 mil, y Canadá, con US$ 20 millones 859 mil. Mientras Brasil registró un crecimiento de 16.4%, Canadá presentó una contracción de 14.9%.

Otros destinos fueron China, Chile, Alemania, Argentina, México, Hong Kong, Colombia y Reino Unido. Asimismo, Puerto Rico y Costa Rica destacaron por su dinamismo, al registrar incrementos de 468.2% y 153.7%, respectivamente, en los envíos de estas prendas.

Lima lideró los despachos de T-shirts de algodón. (Foto: Adex)

REGIONES EXPORTADORAS DE T-SHIRTS DE ALGODÓN

Lima se mantuvo como la principal región exportadora, con despachos por US$ 305 millones 623 mil. Le siguieron Ica, con US$ 51 millones 445 mil, Arequipa (US$ 1 millón 085 mil), Callao (US$ 479 mil 507) y Tacna (US$ 150 mil 842), entre otras regiones.

Según ADEX, la partida más relevante fue la de T-shirts de algodón para hombres o mujeres, que sumó US$ 169 millones 741 mil, seguida de T-shirts de algodón teñidos de un solo color, con US$ 156 millones 263 mil. Ambas concentraron el 90.8% del total exportado.