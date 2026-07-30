En actividades como la agroindustria, donde el trabajo se desarrolla en condiciones exigentes y la continuidad operativa resulta clave para mantener el rendimiento, las soluciones de movilidad cobran un papel cada vez más relevante. En ese contexto, Ford PRO™ y Arval Perú entregaron una flota de 45 Ford Ranger® en versiones XL 4x2 y 4x4 a un importante cliente del sector agrícola, como parte de la ampliación de un contrato de renting.

La firma agroindustrial ya contaba con más de 30 pick-ups operando bajo este esquema y, con esta nueva incorporación, amplía su capacidad para atender las exigencias en el campo mediante unidades diseñadas para maximizar el desempeño de sus labores.

Las nuevas Ford Ranger® fueron seleccionadas por su reconocida resistencia para el trabajo de campo, sus intervalos de mantenimiento preventivo de hasta 16,000 kilómetros y la integración de Ford PRO™ Portal, la plataforma de telemetría de la marca que permite monitorear en tiempo real el estado de cada unidad, agilizar la planificación de los servicios y reducir los tiempos de inactividad.

La transacción también refleja el crecimiento de soluciones de movilidad corporativa respaldadas por firmas especializadas. En ese sentido, Arval, empresa del Grupo BNP Paribas, cuenta con presencia en 63 países y administra a nivel global más de 1.75 millones de vehículos, ofreciendo soluciones orientadas a optimizar la administración de flotas para organizaciones de distintos sectores.

“Esta transacción respalda la confianza que Arval y sus clientes depositan en nuestra oferta. Ford PRO™ cerró el 2025 con un incremento del 60% en ventas y mantenemos un sólido ritmo de crecimiento durante 2026. Esto demuestra que las empresas peruanas priorizan la productividad, el menor costo operativo y las herramientas avanzadas que garantizan la disponibilidad mecánica de sus unidades”, afirmó Francisco González, gerente de Ford PRO™.

Por su parte, Héctor Flores, director comercial de Arval Perú, señaló que esta entrega responde a las necesidades de negocios con un día a día de alta exigencia.

“Esta ampliación de flota refleja la apuesta por un modelo de renting que permite a nuestros clientes enfocarse en el crecimiento de su negocio mientras nosotros gestionamos integralmente su movilidad. Junto a Ford, seguimos fortaleciendo una alianza estratégica que combina vehículos robustos, soporte especializado y flexibilidad para adaptarnos a los requerimientos de industrias tan exigentes como el agro”.

Como parte de su propuesta para clientes corporativos, Ford PRO™ pone a disposición una red de 20 talleres especializados a nivel nacional. Asimismo, la compañía lanzó recientemente su Servicio Móvil, diseñado para brindar soporte técnico en ubicaciones alejadas o de difícil acceso, reduciendo traslados y tiempos de atención.

Este servicio se complementa con la gestión integral de flotas que ofrece Arval Perú, permitiendo a las organizaciones centralizar la administración de sus unidades, optimizar recursos y contar con acompañamiento permanente para mantener la continuidad de sus actividades.

De esta manera, Ford PRO™ y Arval Perú continúan ampliando su oferta de soluciones de movilidad para sectores de alta demanda, integrando vehículos, conectividad, mantenimiento especializado y servicios orientados a mejorar la eficiencia de las empresas peruanas.

Para más información, visita Ford.pe

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