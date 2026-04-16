Durante el primer trimestre del 2026, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Fondo Mivivienda (FMV), reportó un crecimiento de 8.4% en la colocación de créditos hipotecarios frente al mismo periodo del 2025. Este desempeño marca el mejor resultado de los últimos tres años y refuerza el acceso a viviendas de interés social (VIS).

Entre enero y marzo se otorgaron 2.335 créditos Mivivienda, por encima de las 2.155 operaciones registradas en igual periodo del 2025. Asimismo, la cifra supera en 6,2% lo alcanzado en el primer trimestre del 2024, cuando se contabilizaron 2.199 colocaciones.

El avance también evidencia un mayor dinamismo fuera de Lima. En regiones, las colocaciones crecieron 30% frente al mismo periodo del año pasado y 24% respecto al 2024. No obstante, Lima y Callao mantuvieron un peso relevante, con 1.442 créditos otorgados en los tres primeros meses del año.

Créditos Mivivienda mantienen dinamismo en el arranque del 2026 y refuerzan el acceso a vivienda formal, con mayor impulso en regiones y una oferta que supera las 57 mil unidades a nivel nacional. Foto: Ministerio de Vivienda.

En términos de montos, los desembolsos alcanzaron S/ 541,8 millones al cierre de marzo, por encima de los S/ 404.1 millones y S/ 409.2 millones registrados en los mismos periodos del 2024 y 2025, lo que implica incrementos de 34% y 32.,4%, respectivamente.

Por su parte, el Financiamiento Complementario Techo Propio (FCTP) mostró un crecimiento significativo, con un aumento de 142% en comparación con el primer trimestre del 2025 y de 76,5% frente al 2024.

En conjunto, estos resultados reflejan una mayor demanda por viviendas formales y el impulso de las políticas orientadas a ampliar el acceso habitacional, especialmente en segmentos de menores ingresos.

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Dato

A través de los programas Techo Propio (TP) y Crédito Mivivienda (CMV), la oferta disponible supera las 57.600 viviendas a nivel nacional. De este total, 35.782 corresponden a Techo Propio y 21.826 a Mivivienda. El 77,3% de la oferta (44.546 unidades) se concentra en regiones. Además, 33.828 viviendas podrán financiarse bajo la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva de Techo Propio, que contempla un Bono Familiar Habitacional de S/ 47.850.