La Red de Caminos Inka de Machu Picchu retomó sus actividades. (Foto: Pexels)
La Red de Caminos Inka de Machu Picchu retomó sus actividades. (Foto: Pexels)
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Redacción Gestión
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Este reingreso ocurre luego de culminar importantes trabajos de mantenimiento y conservación.

“Mapa” de visitantes

En detalle, el reinicio de los recorridos contó con la participación de visitantes nacionales y extranjeros procedentes de Estados Unidos, Francia, Japón, Brasil, Canadá, España, Colombia, Australia, México, Alemania, Rusia, Polonia y Chile, quienes emprendieron su caminata por esta ruta ancestral.

Así, ingresaron 25 grupos organizados, conformados por 136 turistas extranjeros, 3 niños extranjeros, 25 guías oficiales de turismo y 240 personas de apoyo (porteadores), quienes iniciaron su recorrido desde el sector de Piscacucho, ubicado en el kilómetro 82, tradicional punto de partida de la ruta hacia Machu Picchu.

¿Cuáles son las novedades sobre la Red de Caminos Inka?. (Fuente: Sernanp)
¿Cuáles son las novedades sobre la Red de Caminos Inka?. (Fuente: Sernanp)

Principales “ajustes” en la red de caminos

Las principales intervenciones en la Red de Caminos Inka fueron la construcción y mantenimiento de muros de contención de plataformas del camino, muros de encauzamiento y defensa ribereña, descolmatación del riachuelo de Llulluchapampa, habilitación de sistemas de drenaje de aguas pluviales y desquinche de rocas en los sectores de Unkawayqo y Falsopaso, en el abra Warmiwañusqa.

Asimismo, se realizaron trabajos de rehabilitación de campamentos y áreas de descanso en Llulluchapampa; rehabilitación de los campamentos 1, 2, 10 y 18 en Paqaymayo Alto; y rehabilitación de las captaciones de agua para los servicios higiénicos en los sectores de Ayapata, Llulluchapampa y Paqaymayo Alto.

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