Hace poco, el nuevo Gobierno anunció la creación de una comisión presidencial encargada de impulsar una reforma integral del mercado de capitales y del sistema financiero.

En efecto, necesitamos cambios. Un mercado de capitales desarrollado capta los ahorros de las personas y los coloca directamente o mediante fondos en acciones, bonos y papeles de corto plazo emitidos por empresas deficitarias de capital. Un mercado de capitales que compite con la banca comercial por los ahorros y las colocaciones promueve la competencia y tenderá a reducir los costos de capital.

Y el Perú necesita esto a gritos. Más del 90% del stock de deuda financiera en el país está colocado a través de la banca comercial. Menos del 10% está colocado a través del mercado de capitales local. Y, del 90% colocado en la banca comercial, el 86% está concentrado en cuatro grupos financieros. Y esos cuatro grupos financieros, cuyos bancos tienen, en promedio, un jugoso retorno sobre el patrimonio del 20%, también son líderes en el diminuto mercado de capitales, con casas de bolsa, fondos mutuos, administradoras de fondos de pensiones, entre otros.

Se necesita decisión política y acciones concretas. Veremos si este Gobierno, que despierta tanta expectativa en el sector empresarial, hace el delivery o no. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

Mis dos centavos al respecto:

● Es muy difícil que haya desarrollo del mercado de capitales si los cuatro grupos financieros que controlan la banca comercial son líderes en el mercado de capitales. Es lógico y razonable que cuiden su principal negocio y quieran intermediar todo lo posible a través de sus bancos. Pensar que los grupos financieros con bancos comerciales promoverán activamente una reforma del mercado de capitales es empezar con el pie izquierdo. Hay que involucrar a las administradoras de fondos de pensiones, las administradoras de fondos, las casas de bolsa, los actores independientes que compiten con los grupos financieros que tienen bancos. Ellos son los más interesados en reformar el mercado por motivos obvios. Quieren que el mercado crezca, que más gente ahorre en el mercado en lugar de hacerlo en el banco y que más empresas se financien en el mercado en lugar de hacerlo en el banco. En Estados Unidos, el 50% de la intermediación financiera se realiza a través del mercado y el 50%, a través de la banca comercial. El desarrollo del sistema financiero tomó un gran impulso tras la Ley Glass-Steagall de 1933, que separó la banca comercial de la banca de inversión en Estados Unidos.

● ¿Se ha preguntado usted, estimado lector, por qué, cuando uno ahorra en un depósito bancario en un banco comercial, paga cero por ciento de impuesto sobre los intereses ganados y, cuando ahorra en una acción, un bono, un fondo de inversión o un papel de corto plazo, paga cinco por ciento sobre los dividendos, cupones o intereses? Es decir, si usted tiene S/ 100,000 de ahorro en un banco y le pagan, digamos, 5% al año, usted paga cero impuestos sobre sus intereses de S/ 5,000 al año. Pero si usted compra un bono de una empresa peruana por S/ 100,000 que paga un cupón de S/ 5,000 al año, usted tiene que pagar 5% de impuesto sobre ese cupón. De ambas maneras usted ahorra en el sistema financiero. De ambas maneras usted financia empresas nacionales. De ambas maneras usted contribuye al desarrollo del país. Pero, mientras la primera está exonerada de impuestos, la segunda no. ¿Por qué? ¿No sería lógico que ambas modalidades de ahorro tengan la misma tasa (0% o 5%) o, por último, que el Estado subsidie a la más pequeña?

Y no me vengan con que el pobre ahorra en el banco y el rico en la bolsa. Porque, si ese es el razonamiento (falso, por cierto), que exoneren a todo aquel que gane menos de S/ 5,000 al año en intereses, dividendos o cupones en todo el sistema financiero, y se acabó el tema. Que todos los demás paguen el mismo impuesto.

● Es absurdo que, con el diminuto mercado de capitales que tenemos, tengamos las leyes, los reglamentos y la sobrerregulación que tenemos. Absurdo.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) tiene que sufrir cambios severos y drásticos. En primer lugar, no es una organización autónoma ni meritocrática. En segundo lugar, quizás por lo primero, sus ejecutivos no tienen los incentivos para promover y desarrollar el mercado. En tercer lugar, quizás por los dos puntos anteriores, las leyes y los reglamentos limitan tremendamente el desarrollo del mercado. En vez de fomentar que los actores del mercado puedan hacer más negocios, crecer y competir sobre la base de la meritocracia, se enfocan en sobrerregular y exigir cosas que no son relevantes para un crecimiento ordenado del mercado.

Se debe poner énfasis en cambiar las leyes y los reglamentos rápidamente. No se necesita una comisión para eso. Todo el mercado lo sabe. Pocos levantan la voz por motivos obvios.

● Ahora bien, si quieren promover el mercado, el Estado puede vender acciones de empresas estatales mediante esquemas de participación ciudadana a través de todas las entidades del sistema financiero. Actualmente existen casas de bolsa y fondos con apps a través de las cuales decenas de miles de personas pueden colocar sus órdenes de compra. Pueden promover la iniciativa “Perú, país de propietarios”. Pueden empezar con entre el 10% y el 20% del accionariado de algunas empresas que se manejan decentemente (olvídense de Petroperú). También pueden vender propiedades del Estado a FIBRA y estas colocar participaciones en el mercado. Asimismo, el Estado puede constituir fondos de garantía para el factoring, promover el financiamiento de la pequeña empresa necesitada de liquidez y hacer que ese mercado creciente gane eficiencia y se desarrolle.

No puedo entrar en temas puntuales en un artículo tan corto, pero hay muchas cosas por hacer. No es algo intergaláctico. Se necesita decisión política y acciones concretas. Veremos si este Gobierno, que despierta tanta expectativa en el sector empresarial, hace el delivery o no. Como dice mi profesor, el gran Aswath Damodaran: “It’s easy to talk the talk; let’s see if they can walk the walk”.

Alberto Arispe es gerente general de Kallpa Securities SAB