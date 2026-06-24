Congreso aprueba ley que regula venta ambulatoria de huevos en la vía pública. Foto generada con IA.
Congreso aprueba ley que regula venta ambulatoria de huevos en la vía pública. Foto generada con IA.
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Redacción Gestión
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aprobó con 99 votos a favor,

Durante el pleno, la presidenta de la Comisión de Descentralización, Ana Zegarra, indicó que la iniciativa, exonerada de la segunda votación, busca regular esta actividad económica y garantizar condiciones de seguridad e higiene para la comercialización de huevos cocidos y pelados en espacios públicos.

En esa línea, el legislador Wilson Soto, autor del proyecto destacó que la norma beneficiará a más de 7.000 madres de familia dedicadas a esta actividad,

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Por su parte, Alejandro Cavero sostuvo que la medida permitirá ordenar la actividad, estableciendo registro, deberes y obligaciones vinculadas al uso del espacio público y la limpieza urbana. En tanto, la congresista Susel Paredes señaló que la norma permitirá una fiscalización más justa, protegiendo a los pequeños emprendedores.

dedicados a la venta de huevos cocidos en la vía pública, mediante la definición de reglas claras para el desarrollo de esta actividad.

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Requisitos para la venta ambulatoria

La norma establece que los vendedores deberán comercializar huevos de gallina o de codorniz en óptimas condiciones sanitarias, garantizando la adecuada calidad del producto, el cumplimiento de las normas de higiene personal y el uso de vestimenta adecuada para su manipulación.

Asimismo, deberán mantener limpio el espacio público autorizado, disponer correctamente de los residuos que genere la actividad conforme a lo dispuesto por la municipalidad, y operar únicamente en las zonas asignadas sin trasladarse a otras jurisdicciones.

En esa línea, los vendedores estarán sujetos a fiscalización sanitaria, capacitación municipal y al cumplimiento de las disposiciones nacionales y locales vigentes.

La iniciativa establece requisitos mínimos de higiene, control y orden para la comercialización de huevos cocidos en la calle. (Foto: IStock)
La iniciativa establece requisitos mínimos de higiene, control y orden para la comercialización de huevos cocidos en la calle. (Foto: IStock)

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