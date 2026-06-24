El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la modificación de la Ley 30220, Ley Universitaria, con el objetivo de incorporar a los jefes de práctica a la carrera docente universitaria, establecer un régimen excepcional de nombramiento y regular su promoción académica.

La representación nacional respaldó la medida con 75 votos a favor, 18 en contra y nueve abstenciones, insistiendo en la autógrafa observada previamente por el Poder Ejecutivo correspondiente a los proyectos de ley 5277/2022-CR, 6239/2023-CR y otras iniciativas acumuladas.

La norma dispone que el cargo de jefe de práctica se constituya como el nivel inicial de la carrera docente universitaria, otorgándole reconocimiento formal dentro del sistema de educación superior. Asimismo, establece que el ingreso a dicho cargo se realizará mediante concurso público de méritos y que el tiempo de servicios será considerado para efectos de promoción en la carrera docente.

Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Segundo Montalvo Cubas, sostuvo que la propuesta no vulnera el principio de meritocracia, tal como observó el Ejecutivo, debido a que se mantienen los concursos públicos y requisitos objetivos, entre ellos la acreditación de experiencia profesional y título correspondiente.

Respecto al impacto presupuestario, el legislador señaló que la implementación de la norma se realizará de manera progresiva, a través de los mecanismos presupuestales previstos por el Estado, por lo que descartó un incremento inmediato e inorgánico del gasto público.

Montalvo afirmó que la medida fortalece la estructura de la carrera docente universitaria y reconoce el aporte académico y pedagógico que desempeñan los jefes de práctica en aulas, laboratorios y talleres.

El Congreso aprobó por insistencia la incorporación de los jefes de práctica a la carrera docente universitaria, pese a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo. Foto: Congreso.

Respaldo en el Pleno

Durante el debate parlamentario, diversos congresistas respaldaron la iniciativa y coincidieron en que responde a una demanda histórica de miles de profesionales vinculados a la enseñanza universitaria.

El congresista Luis Aragón sostuvo que la norma busca reconocer la experiencia acumulada por los jefes de práctica, mientras que Carlos Alva señaló que la medida contribuirá a reducir la precarización laboral y fortalecerá la progresión académica dentro de las universidades.

Por su parte, Guido Bellido destacó que muchos jefes de práctica cuentan con grados de maestría y doctorado, además de una amplia trayectoria en la educación superior. En la misma línea, Jorge Marticorena consideró que el reconocimiento legal permitirá mejorar la calidad educativa en las universidades.

Alex Paredes y Elizabeth Medina cuestionaron las condiciones laborales que enfrentan actualmente estos profesionales, señalando que en algunos casos perciben remuneraciones inferiores al salario mínimo pese a contar con estudios de posgrado.

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A su turno, Illich López afirmó que la incorporación de los jefes de práctica fortalecerá la institucionalidad del sistema universitario, mientras que Germán Tacuri destacó que la norma permitirá una mayor participación y reconocimiento de estos profesionales dentro de las casas de estudio.

Aunque expresó su respaldo a la propuesta, Alejandro Cavero planteó algunas interrogantes sobre la relación funcional entre los jefes de práctica y los docentes ordinarios en el marco del nombramiento excepcional.

Finalmente, Alfredo Pariona y Edwin Martínez coincidieron en que la aprobación representa una reivindicación largamente esperada por quienes han desempeñado funciones esenciales en la educación superior bajo condiciones laborales precarias.