Sismo de magnitud 5.2 se registro esta madrugada en la provincia de Huarmey en Áncash. Foto: Andina.
Sismo de magnitud 5.2 se registro esta madrugada en la provincia de Huarmey en Áncash. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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Un sismo de magnitud 5.2 sacudió la madrugada de este sábado el departamento de Áncash, de acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 2:58 a.m. y tuvo una profundidad de 13 kilómetros. Su epicentro se localizó a 170 kilómetros al suroeste del distrito de Huarmey, en la provincia del mismo nombre, donde alcanzó una intensidad III.

Hasta el momento, las autoridades locales y regionales, así como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas a causa del sismo.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmó que el evento no genera alerta de tsunami para el litoral peruano.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

  • Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.
  • Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.
  • Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas.
  • Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

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