Un sismo de magnitud 5.2 sacudió la madrugada de este sábado el departamento de Áncash, de acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0432

Fecha y Hora Local: 11/07/2026 02:58:19

Magnitud: 5.2

Profundidad: 13km

Latitud: -11.00

Longitud: -79.39

Intensidad: III Huarmey

Referencia: 170 km al SO de Huarmey, Huarmey - Áncashhttps://t.co/nFTR97T6Bf — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 11, 2026

El movimiento telúrico ocurrió a las 2:58 a.m. y tuvo una profundidad de 13 kilómetros. Su epicentro se localizó a 170 kilómetros al suroeste del distrito de Huarmey, en la provincia del mismo nombre, donde alcanzó una intensidad III.

Hasta el momento, las autoridades locales y regionales, así como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas a causa del sismo.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmó que el evento no genera alerta de tsunami para el litoral peruano.

#ÚltimoSismoNacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

11-07-26 02:58:19

Magnitud: 5.2 Mw

Referencia: 170 km al SO de Huarmey, Huarmey - Áncash

Profundidad: 13.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/Nm8oeRl6nu — Hidrografía Perú (@DHN_peru) July 11, 2026

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