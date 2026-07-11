Voluntarios trabajan para retirar los escombros en La Guaira. Foto: EFE.
Voluntarios trabajan para retirar los escombros en La Guaira. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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La cifra de fallecidos por los dos terremotos de 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 4,118, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en el más reciente balance oficial. En tanto, el número de heridos se mantiene en 16,740.

Además el legislador indicó que la cantidad de personas sin hogar sigue en 17,907 y la de familias atendidas en 86,794. Asimismo, 17,266 damnificados permanecen alojados en 89 campamentos temporales habilitados por las autoridades.

En cuanto a los daños materiales, el reporte señala que 856 edificios presentan afectaciones, mientras que 190 inmuebles colapsaron como consecuencia de los sismos.

Las autoridades también informaron que se han distribuido 9,766 toneladas de alimentos y 13,9 millones de litros de agua para atender a la población afectada. Además, las labores de respuesta cuentan con el despliegue de 30,076 efectivos militares y de seguridad, junto con 29,843 voluntarios.

Ayuda internacional

En el plano internacional, Japón anunció el envío de un segundo equipo médico para reforzar la atención en las zonas afectadas, además de una ayuda humanitaria valorizada en US$ 3.5 millones.

Elaborado con información de EFE

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