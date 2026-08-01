En respuesta a la emergencia ocasionada por el reciente sismo que afectó a los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca, y a los distritos de Chupuro, Viques y Huaracpuquio, en la provincia de Huancayo, Caja Huancayo destinó S/21,575,423.96 al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para financiar e implementar módulos habitacionales temporales, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. Esta iniciativa beneficiará a las familias que perdieron sus viviendas como consecuencia del movimiento telúrico.

La reunión para presentar el financiamiento y los alcances del proyecto de módulos habitacionales rápidos y seguros contó con la participación de la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el presidente del directorio de Caja Huancayo, Felipe Atoche; el director de Caja Huancayo, Jorge Solís Espinoza; el gerente central de Administración de Caja Huancayo, Rafael Camayo Piñas; y la gerente central de Operaciones y Finanzas de Caja Huancayo, Carmen Terrazos Guerra.

Alcances de la intervención

Cabe resaltar que Caja Huancayo es la primera institución que realiza obras por impuestos con el actual Gobierno. La intervención contempla la elaboración de estudios técnicos, fabricación y/o adquisición de módulos habitacionales, instalación, acondicionamiento de terrenos, implementación de servicios básicos, supervisión de las obras y capacitación para el adecuado uso y mantenimiento de las viviendas temporales.

Los módulos serán destinados a las familias incluidas en el padrón oficial de damnificados elaborado por las autoridades competentes y se instalarán únicamente en terrenos que cumplan con las condiciones de seguridad y disponibilidad establecidas por el Estado.

En la cita, Caja Huancayo propuso que la ejecución de la intervención se realice en un plazo máximo de dos meses desde el inicio de las actividades, considerando la urgencia de atender a las familias afectadas antes de que las condiciones climáticas incrementen los riesgos para la población. Asimismo, señaló que esta iniciativa forma parte de su compromiso con el desarrollo de la región Junín y con la atención oportuna de las poblaciones más vulnerables.

Con esta acción, Caja Huancayo reafirma su compromiso con el desarrollo del país, contribuyendo junto al Estado a la recuperación de las familias damnificadas mediante inversiones de alto impacto social que restituyen condiciones dignas de seguridad, bienestar y habitabilidad.

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