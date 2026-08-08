La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció el viernes que el Gobierno declarará en emergencia varios distritos de Junín y Huancavelica afectados por el sismo registrado recientemente. El anuncio lo realizó durante su visita a Chongos Alto, donde supervisó los daños y recogió las principales demandas de las autoridades y pobladores.

La medida comprenderá a los distritos de Chongos Alto, Carhuacallanga, Colca, Chicche, Huasicancha y Chacapampa, en Junín, así como Vilca, en Huancavelica. Según explicó la mandataria, la declaratoria permitirá activar programas nacionales para atender a las localidades perjudicadas.

“Para los del Canipaco y de los distritos de Chongos Alto, Carhuacallanga, Colca, Chicche, Huasicancha, Chacapampa y el distrito de Vilca, en Huancavelica, los vamos a declarar en emergencia, lo que permitirá activar todos los programas nacionales”, señaló.

Medidas para atender la emergencia

La jefa de Estado indicó que solicitará al Ministerio de Salud el envío de al menos una ambulancia a la zona y la atención de los establecimientos de salud que resultaron afectados.

Además, informó que la próxima semana llegarán 15 domos educativos temporales para garantizar la continuidad de las clases. Además, señaló que se trabajará paralelamente en la construcción de aulas definitivas de material noble.

En materia laboral, la presidenta anunció coordinaciones con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los alcaldes distritales para implementar el programa Llamkasun en las zonas afectadas.

Keiko Fujimori llegó a Chongos Alto para evaluar los daños ocasionados por el sismo y coordinar medidas de atención. Foto: Presidencia.

Visita a zonas afectadas

La presidenta llegó a Chongos Alto acompañada por el ministro de Educación, José Antonio Chang; el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas; además de autoridades regionales y locales.

Durante su visita, también constató la situación de un centro de salud cuya construcción permanece paralizada desde 2024 debido a la falta de presupuesto.

Posteriormente, en Huancayo, la mandataria visitó a algunas de las personas heridas por el sismo que permanecen internadas en el hospital Daniel Alcides Carrión.

Previamente, en Chongos Bajo, Fujimori supervisó la instalación de domos escolares temporales para facilitar el retorno de los estudiantes a las aulas tras el sismo. En ese lugar, junto al titular de Educación, señaló que la solución temporal será acompañada por la construcción de aulas definitivas.