La empresa suiza Galderma ha creado un sistema para ayudarte a identificar con precisión qué le ocurre a tu rostro. Mediante una escala del cero a tres, el fabricante de inyectables clasifica la gravedad de problemas como la flacidez, las arrugas y la asimetría.

Keywan Taghetchian , un médico radicado en Zúrich que capacita a sus profesionales sobre cómo utilizar los tratamientos de Galderma, afirma que “la belleza es muy objetiva”.

Galderma es una de las principales beneficiarias de la normalización de los “retoques estéticos” como el bótox y los rellenos.

Las ventas de sus productos inyectables — que incluyen la toxina botulínica (equivalente al Botox de la empresa estadounidense AbbVie), “rellenos” en forma de gel para añadir volumen bajo la piel e inyecciones que estimulan la producción de colágeno — aumentaron un 11.5% hasta alcanzar los US$ 2,500 millones en 2025.

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En los últimos años, las clínicas que ofrecen estos tratamientos se han convertido en un elemento habitual de las zonas populares y los centros comerciales. Médicos convertidos en influencers promocionan nuevos procedimientos en las redes sociales, publicando vídeos en primer plano de personas a las que les insertan agujas en los labios y la frente. Los actores de Hollywood parecen haber dejado de envejecer.

En una entrevista en la impecable sede de Galderma a orillas del lago en Zug, el director ejecutivo Flemming Ørnskov dijo: “Ya no hay vuelta atrás en lo que respecta a que la gente quiera verse de cierta manera, a mejorar lo que quiere mejorar”.

Para Galderma, sin embargo, este aumento en la demanda conlleva riesgos. La empresa ejerce poco control sobre quién administra sus tratamientos, lo que la deja vulnerable en caso de que algo salga mal. Los efectos secundarios indeseados de los inyectables como el bótox abarcan desde la inflamación hasta una sonrisa torcida o dificultad para respirar.

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Naveen Cavale , miembro de la junta directiva de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés), afirmó que la industria de los inyectables era un “salvaje oeste”. Según Cavale , las empresas consolidadas hicieron todo lo posible para evitar que sus productos cayeran en manos equivocadas, pero sus posibilidades eran limitadas.

Galderma ahora está intentando capacitar al creciente número de médicos, dentistas y enfermeras que se han incorporado al campo de la estética e inyectan sus productos a los miembros del público.

La empresa suiza fue fundada en 1981 como una empresa conjunta entre L’Oréal y Nestlé. Tras cinco años bajo la propiedad de un consorcio liderado por la firma de capital privado EQT, Galderma salió a bolsa en Suiza en 2024.

En 2024 Galderma estuvo entre la mayoría de OPI europeas con un comienzo positivo

Desde entonces, sus acciones se han más que duplicado y Galderma se ha convertido en el segundo mayor fabricante mundial de inyectables, después del gigante sanitario estadounidense AbbVie, con una capitalización de mercado de unos SFr 41,000 millones de francos suizos (US$ 50,000 millones).

Sin embargo, las acciones del grupo cayeron un 6% a principios de este mes, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. rechazó su solicitud de aprobación de Relfydess, un competidor de Botox con un efecto más duradero.

Además de los inyectables, que representan aproximadamente la mitad de las ventas del grupo, Galderma comercializa medicamentos con receta para afecciones cutáneas como el eczema y el acné, así como marcas especializadas de cuidado de la piel como Cetaphil. Los analistas estiman que este año la empresa suiza generará un beneficio antes de impuestos de US$ 1,100 millones sobre unos ingresos de US$ 6,300 millones, lo que supondría un aumento del 21% con respecto al año anterior.

L’Oréal ha reinvertido con una participación del 20%. El director ejecutivo de la compañía de belleza, Nicolas Hieronimus, ha dicho que las mujeres que pagan por el tipo de tratamientos que ofrece Galderma gastan el doble en cremas y productos de belleza.

Ambas compañías están aprovechando el floreciente negocio de la longevidad, impulsado por mujeres adineradas, generalmente de entre 40 y 65 años.

Ørnskov se formó como médico en su Dinamarca natal antes de incorporarse a la industria farmacéutica. Actualmente presenta la serie de vídeos “Belleza y Medicina”, que “revela la ciencia que hay detrás de una piel bella y sana”, con invitados como la Dra. Jean Carruthers, quien descubrió que el bótox podía tratar las arrugas de expresión. Su frase célebre: “No he fruncido el ceño desde 1987”.

El director ejecutivo de Galderma afirmó que sus principales consumidores desean “envejecer de forma natural” y está muy interesado en distanciar a la empresa del aspecto de “cara de almohada” de las personas quienes se han aplicado rellenos de forma excesiva.

Galderma y AbbVie sufrieron una desaceleración en las ventas hace unos años tras un período de “fatiga de los rellenos”. Ørnskov afirmó que la compañía afrontó la desaceleración impulsando Sculptra, una inyección que ayuda a estimular la producción de colágeno.

Se utilizó por primera vez para tratar a personas que vivían con VIH/SIDA y que estaban perdiendo grasa corporal alrededor de las mejillas y las sienes. Ahora es un éxito entre los usuarios de medicamentos GLP-1 como Ozempic y Wegovy, que experimentan las mismas condiciones por la rápida pérdida de peso.

La afirmación de Ørnskov de que los productos de Galderma les dan a los usuarios un “aspecto natural” depende de que sean administrados prudentemente por profesionales capacitados.

El creciente número de clínicas y centros de estética médica que ofrecen tratamientos inyectables ha atraído a un gran número de profesionales sin formación al sector, lo que aumenta el riesgo de que los procedimientos salgan mal.

Un estudio del University College de Londres (UCL), publicado a principios de este año, contabilizó 19,701 profesionales que administraban bótox en el Reino Unido en 2025, lo que supone un aumento del 437% en tan sólo dos años. Los médicos representaban el 28% del total de profesionales, mientras que la proporción de esteticistas que inyectaban bótox sin licencia médica se duplicó hasta alcanzar el 24%.

En algunas zonas de EE.UU. se observa un patrón similar. Un estudio realizado el año pasado por la Universidad de Florida Central y la Fundación Estadounidense de Medicina Estética reveló que el número de spas médicos en Florida se duplicó en un período de cuatro años, alcanzando 1,038. Se constató que más de tres cuartas partes de ellos estaban dirigidos por profesionales sin formación en medicina estética.

Las normas que regulan quién puede inyectar los productos de Galderma varían. En el Reino Unido, los profesionales no necesitan formación específica para inyectar rellenos, siempre que sean médicos. En EE.UU., las normas varían según el estado. Galderma afirma que, siempre que sea posible, sólo vende sus productos a profesionales cualificados para la aplicación de inyectables.

La empresa afirmó que su objetivo es capacitar al mayor número posible de profesionales que compran sus productos. En 2025, Galderma capacitó a más de 100,000 profesionales de la salud.

Stefan Schneider , analista de Vontobel, afirmó que “el objetivo es minimizar el riesgo de resultados adversos que podrían acabar asociándose con la marca a través de las redes sociales. Estos programas son caros y requieren mucho tiempo, pero son esenciales”.

En abril, las autoridades francesas allanaron las instalaciones de Galderma ante la sospecha de que dos de sus marcas de productos similares al bótox se vendían ilegalmente a médicos generales. La normativa francesa establece que el bótox debe ser administrado por médicos especialistas en dermatología o cosmética.

Ørnskov afirmó que era difícil controlar la distribución de los productos en Francia, ya que deben venderse a través de farmacias. “Francia es un caso especial”, declaró. “Haremos todo lo posible. Hemos suspendido las entregas a ciertas farmacias”.

Otra área de preocupación para los reguladores es la creciente tendencia al llamado “baby botox”, que los jóvenes se inyectan como medida preventiva, con la esperanza de que detengan la formación de arrugas.

El analista de Barclays, James Gordon , afirmó que la información anecdótica recabada por médicos demostraba que el creciente uso de botox entre las mujeres de veintitantos años estaba contribuyendo al crecimiento general de los tratamientos inyectables.

“Cuando se trata de personas que comienzan a inyectarse a una edad mucho más temprana, existe la posibilidad de que continúen con las inyecciones durante toda su vida”, dijo.

Un informe de la Comisión de Mujeres e Igualdad del gobierno británico concluyó que la mayor demanda de procedimientos cosméticos, especialmente entre las mujeres jóvenes, se ha visto impulsada en los últimos años en parte por el uso generalizado de las redes sociales, donde los profesionales anuncian sus servicios.

Ørnskov rechazó las preocupaciones sobre el papel de Galderma en el impulso de esta tendencia, argumentando que la magnitud de su negocio era “una gota en el océano” en comparación con la industria cosmética mundial, así como con sectores como la nutrición y el bienestar.

“Somos sólo una pequeña parte de una ola colosal y monumental en la sociedad, donde la gente quiere vivir más y verse mejor”, dijo. “Y, por supuesto, lo primero que ven cada día es su rostro”.