La Tarumba prepara el lanzamiento de su propio sello editorial inspirado en el universo de “Airosa”.
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Dax Canchari Reyes
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La Tarumba se prepara para una temporada más desafiante de lo habitual. A la creciente oferta de espectáculos familiares se sumarán este año las elecciones generales, los comicios municipales y el Mundial de Fútbol, factores que disputarán el tiempo y el gasto de las familias. ¿Dónde están las nuevas oportunidades que busca capitalizar?

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