Daniel Alfaro, director general de La Tarumba, señaló a Gestión que la temporada 2026 se desarrollará del 18 de junio al 13 de septiembre en Lima y posteriormente llegará a Arequipa entre el 5 y el 25 de octubre . La organización prevé realizar 125 funciones en la capital y otras 35 en la ciudad blanca, con la meta de superar los 100,000 espectadores. Asimismo, proyecta crecer alrededor de 5% frente al 2025, una cifra que considera ambiciosa por el contexto.

“‘Airosa’ combina artistas internacionales de gran técnica circense con nuestro mejor elenco nacional, en una propuesta inspirada en las raíces peruanas”, describió. “Hemos renovado las luces, el sonido y la infraestructura de la carpa para reforzar esa sensación de que lo imposible es posible.”

La apuesta llega en un momento de mayor competencia por la atención de las familias. Según estimaciones de La Tarumba, la cantidad de espectáculos y experiencias dirigidas a este público pasó de 16 en 2023 a 24 en 2024 y 27 en 2025.

En ese contexto, la organización optó por realizar solo ajustes marginales en sus tarifas. Las entradas para la temporada 2026 estarán disponibles desde S/49 y los incrementos se limitarán a algunos soles en determinadas categorías. Además, mantendrá promociones como ‘Niños no pagan’, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias durante las primeras semanas de funciones.

Las ubicaciones VIP continúan siendo las que suelen registrar una mayor demanda dentro de una carpa con capacidad para 980 asistentes y niveles de ocupación superiores al 80%.

“Airosa” nació a partir de un proceso de creación colectiva impulsado por Tarumba Lab.

Actualmente, el 86% de las ventas se realiza a través de Ticketmaster, mientras que el 14% corresponde al canal institucional dirigido a empresas. En tanto, las ventas digitales en el segmento B2C crecieron más de 107% frente a la temporada 2024.

WhatsApp se ha convertido, de hecho, en uno de los canales de mayor crecimiento para la organización. “Nos permite acompañar a las personas que todavía están en el reto de mejorar sus hábitos de compra digital”, comentó Alfaro.

Sin embargo, los cambios no terminan en el espectáculo ni en los canales de venta.

La Tarumba escribe un nuevo capítulo

La Tarumba prepara el lanzamiento de La Tarumba Editorial, un nuevo sello que debutará con un cuento infantil inspirado en ‘Airosa’, la producción que protagoniza la temporada 2026.

“Vamos a lanzar Tarumba Editorial”, adelantó Alfaro. “Vamos a entrar al mundo editorial con un cuento para niños que hable sobre Airosa.”

Este proyecto nace a partir del universo creativo construido para el espectáculo y contó con la participación de ilustradores, redactores y artistas gráficos convocados especialmente para darle forma a la publicación. Una de ellas fue la ilustradora Gabriela Laiza, actual jefa de la Comunidad Nativa de San José de Koribeni

Si bien no es la primera incursión de La Tarumba en este formato, puesto que se publicaron cuentos vinculados a sus espectáculos mediante alianzas con editoriales externas, ahora busca institucionalizar esta línea de negocio bajo un sello propio y convertirla en una herramienta que acompañe futuras producciones.

La Tarumba busca que su relación con el público continúe más allá de la temporada circense.

En paralelo, La Tarumba también viene fortaleciendo su canal de comercio electrónico, desde donde comercializa productos vinculados a la marca como prendas de vestir, cuadernos, tazas y otros artículos de merchandising.

Ambas iniciativas tienen como propósito mantener el vínculo con el público durante todo el año y generar nuevos puntos de contacto con una comunidad que va más allá de la temporada circense.

Nueva escena para empresas, clubes y universidades

La Tarumba durante el 2025 trabajó con una base de 655 empresas, un crecimiento de 24% frente al año anterior. Mientras que para esta temporada proyecta ampliar esa cartera en 20% e incorporar 154 nuevos clientes corporativos.

En línea con ese objetivo, la organización espera elevar de dos a tres las funciones exclusivas para empresas durante 2026. Actualmente ya tiene confirmadas presentaciones con YMCA y Lima Airport Partners (LAP).

“Las empresas no solo facilitan la compra de entradas para sus colaboradores, sino que también adquieren funciones exclusivas”, explicó Alfaro. “Vienen a nuestra carpa y realizan una función para su gente.”

La venta institucional representa el 14% de las entradas comercializadas. A partir de este canal, La Tarumba viene ampliando su alcance hacia clubes, universidades, institutos y colegios. Entre los acuerdos vigentes figura un convenio con el Club Universitario de Deportes para acercar nuevos públicos al espectáculo.

El interés empresarial también ha impulsado el crecimiento de Vivecirco, una propuesta orientada a organizaciones que emplea herramientas del circo, el teatro y la música para trabajar habilidades como liderazgo, comunicación, confianza y trabajo en equipo.

“Las empresas están buscando ahora experiencias disruptivas”, sostuvo Alfaro. “Los equipos están pasando por retos mayores, sobre todo retos de integración.”

La creciente adopción de esquemas híbridos y remotos viene impulsando la demanda por este tipo de experiencias, en la medida en que las organizaciones buscan fortalecer la cohesión de sus equipos y su cultura interna.

Talleres, formación y nuevos espacios

La unidad pedagógica se ha consolidado como una de las principales líneas de desarrollo de La Tarumba. Durante la campaña de verano de 2026, los talleres registraron un incremento de 8% en matrículas respecto al mismo periodo del año anterior en su sede de Miraflores.

Tras la experiencia desarrollada en Pueblo Libre —donde operó un espacio temporal durante dos años— la institución evalúa abrir nuevas sedes para talleres en Surco y Lima Norte a partir de 2027.

La decisión responde al crecimiento de su comunidad, al aumento de asistentes provenientes de la zona norte de Lima favorecido por la conectividad del Metropolitano y a una recordación de marca que ya alcanza a cerca del 50% de los limeños.

La expansión de los talleres ha llevado a La Tarumba a evaluar nuevos espacios fuera de su sede tradicional.

En simultáneo, este año institucionalizó Tarumba Lab, un laboratorio creativo que reunió desde inicios de año a artistas, maestros y asesores del circo, la danza y el teatro para desarrollar colectivamente ‘Airosa’. La iniciativa fue liderada por el director artístico Carlos Oliveira junto a especialistas como Rodrigo Benza y Cruz Corimanya.

Parte del proceso fue documentado en una serie de minidocumentales difundidos a través de YouTube, donde La Tarumba comparte el detrás de cámaras de la construcción del espectáculo y las dinámicas de creación colectiva que dieron forma a la temporada 2026.

“Los artistas no solo nos dan cosas, sino que también se llevan cosas del Tarumba Lab”, resaltó Alfaro.