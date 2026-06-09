Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: Composición GEC/Difusión
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: Composición GEC/Difusión
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Redacción Gestión
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se habló de empate técnico porque ningún candidato alcanzó el 51.9% de votos en el sondeo.

arrojó 50.3% de respaldo para Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, frente al 49.7% para Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

Torres precisó que

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Torres recalcó que cada resultado tiene un margen hacia arriba o hacia abajo, por lo que los datos no son exactos sino sujetos a variación estadística.

Asimismo, .

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“Ya podemos empezar a prever que, por ejemplo, que el voto del extranjero va a ser un poco más favorable para ella; el voto de algunas zonas rurales alejadas del Perú es un poco más favorable para él. Y, haciendo las sumas y las restas, es probable que los números que estamos viendo ahora se reviertan”, señaló en RPP.

Torres añadió que la mayoría de actas impugnadas provienen de Lima, donde Keiko Fujimori tuvo mayoría de apoyo, por lo que se espera que siga sumando votos a medida que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan las observaciones.

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Mencionó que el ausentismo no solo se registra en algunos distritos de Lima, sino también en zonas rurales con alta migración.

“Hay muchos haciendo cálculos con estos temas y llegando a distintas conclusiones. La mayoría de los escenarios concluye que ganaría Keiko Fujimori; por supuesto, también hay otros que concluyen que ganaría Sánchez”, puntualizó.

Alfredo Torres añadió que la mayoría de actas impugnadas provienen de Lima, donde Keiko Fujimori tuvo mayoría de apoyo, por lo se espera que siga sumando votos a medida que los JEE resuelvan las observaciones. (Foto: @photo.gec)
Alfredo Torres añadió que la mayoría de actas impugnadas provienen de Lima, donde Keiko Fujimori tuvo mayoría de apoyo, por lo se espera que siga sumando votos a medida que los JEE resuelvan las observaciones. (Foto: @photo.gec)

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