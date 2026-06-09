El presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, explicó que en el conteo rápido de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, difundido el domingo 07, se habló de empate técnico porque ningún candidato alcanzó el 51.9% de votos en el sondeo.

El directivo indicó que el conteo rápido difundido, con un margen de error de +/- 1.9 y basado en 1,037 actas, arrojó 50.3% de respaldo para Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, frente al 49.7% para Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

Torres precisó que cualquier cifra menor al 51.9% implica un empate técnico, por lo que insistió en que es necesario esperar el resultado final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Torres recalcó que cada resultado tiene un margen hacia arriba o hacia abajo, por lo que los datos no son exactos sino sujetos a variación estadística.

Asimismo, explicó que el análisis de tres “bolsones de votos”, comprendidas por las zonas alejadas del país, voto extranjero y actas impugnadas, permite elaborar distintos escenarios de resultado, lo que podría modificarse el resultado parcial de la ONPE.

“Ya podemos empezar a prever que, por ejemplo, que el voto del extranjero va a ser un poco más favorable para ella; el voto de algunas zonas rurales alejadas del Perú es un poco más favorable para él. Y, haciendo las sumas y las restas, es probable que los números que estamos viendo ahora se reviertan”, señaló en RPP.

Torres añadió que la mayoría de actas impugnadas provienen de Lima, donde Keiko Fujimori tuvo mayoría de apoyo, por lo que se espera que siga sumando votos a medida que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan las observaciones.

Mencionó que el ausentismo no solo se registra en algunos distritos de Lima, sino también en zonas rurales con alta migración. Y, aunque en esos lugares gana Sánchez, ya queda poco voto por ingresar al conteo, por lo que ahora el foco está en las mesas observadas e impugnadas que deberán ser resueltas por los JEE.

“Hay muchos haciendo cálculos con estos temas y llegando a distintas conclusiones. La mayoría de los escenarios concluye que ganaría Keiko Fujimori; por supuesto, también hay otros que concluyen que ganaría Sánchez ”, puntualizó.