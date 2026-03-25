El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) iniciará acciones de supervisión en la provincia de Sullana, región Piura, tras denuncias sobre presuntos vertimientos de aguas residuales atribuibles a empresas agroexportadoras.

La intervención se lleva a cabo a solicitud de la Municipalidad Provincial de Sullana y en el marco de las competencias del OEFA como entidad adscrita al Ministerio del Ambiente. Su objetivo es verificar que las empresas cumplan con las obligaciones ambientales en la zona industrial y otros puntos de la provincia.

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Entre las medidas previstas, se evaluará si las empresas cuentan con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), infraestructura clave para garantizar que los vertimientos cumplan la normativa vigente y no generen impactos negativos en el ambiente ni en la salud de la población.

Úrsula Moses, jefa de la Oficina Desconcentrada del OEFA en Piura, indicó que tras una reunión de coordinación con autoridades locales se solicitó la remisión de la información técnica y documentación de las empresas involucradas. Esto permitirá viabilizar las acciones de fiscalización ambiental en el marco de sus competencias.

Foto: OEFA.

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Moses agregó que se ha pedido la participación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento – EPS Grau, con el fin de abordar la problemática de manera integral.

El OEFA reafirmó su compromiso de desarrollar una fiscalización ambiental preventiva, técnica y transparente, orientada a proteger el ambiente.

Como parte de la participación ciudadana, la institución recuerda que se encuentra disponible el Servicio de Información Nacional y Denuncias Ambientales (Sinada), una plataforma gratuita para reportar posibles afectaciones ambientales: www.oefa.gob.pe/sinada