Tras emitirse la norma que fija mecanismos de racionamiento para el abastecimiento de gas natural en el mercado interno, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que se suspenderá temporalmente el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

De esa manera, se flexibilizarán ciertos compromisos durante la emergencia energética para los sectores afectados a fin de facilitar las acciones de cambio temporal de matriz energética.

Sin embargo, OEFA aclaró que continuará con labores de fiscalización ambiental de manera preventiva.

Gobierno emitió un mecanismo legal para el racionamiento de gas natural ante emergencias. Foto: difusión

De esa manera, detallaron que se desplegaron equipos de supervisión en campo y sobrevuelan con drones para identificar posibles zonas dañadas, tras la deflagración ocurrida en Megantoni, provincia de La Convención (Cusco),por la fuga de gas en un ducto del sistema operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP).

“El OEFA reafirma su compromiso con la protecicón del ambiente y continuará articulando acciones con los organismos y sectores involucrados”, indicaron.