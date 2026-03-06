Colas para comprar balones de gas tras rotura de ducto en Megantoni en Cusco. Foto: Néstor Larico
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que se suspenderá temporalmente el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

De esa manera, para los sectores afectados a fin de facilitar las acciones de cambio temporal de matriz energética.

Sin embargo, OEFA aclaró que continuará con labores de fiscalización ambiental de manera preventiva.

Gobierno emitió un mecanismo legal para el racionamiento de gas natural ante emergencias. Foto: difusión
De esa manera, detallaron que se desplegaron equipos de supervisión en campo y sobrevuelan con drones para identificar posibles zonas dañadas, tras la deflagración ocurrida en Megantoni, provincia de La Convención (Cusco),

“El OEFA reafirma su compromiso con la protecicón del ambiente y continuará articulando acciones con los organismos y sectores involucrados”, indicaron.

