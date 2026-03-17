El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente del Perú, informó que la emergencia ambiental generada por el derrame de concentrado de cobre ocurrido en una vía del departamento de Cusco fue controlada, tras el accidente de un camión de la empresa Minera Las Bambas.

El incidente se produjo luego de la volcadura del vehículo a la altura del kilómetro 116+220 de la vía PE-3SY, en el tramo Congunya–Pumapuquio, ubicado en el distrito de Capaccmarca, provincia de Chumbivilcas.

Según el OEFA, la situación fue contenida tras las primeras acciones de respuesta; sin embargo, la entidad mantiene una vigilancia especial en la zona para evaluar la posible magnitud de una eventual afectación ambiental.

A través de su Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas, el organismo verificó las labores iniciales de limpieza del material derramado, tanto en la vía como en el suelo natural cercano al lugar del accidente.

Camión que transportaba concentrado de cobre de Minera Las Bambas se volcó en el tramo Congunya–Pumapuquio, en Cusco; el OEFA informó que la emergencia ambiental fue controlada. Foto: OEFA.

Como parte de las acciones de supervisión, especialistas del OEFA también realizaron la toma de muestras de suelo en el área afectada. Dichas muestras fueron enviadas a un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de la Calidad (Inacal), cuyos resultados permitirán determinar con mayor precisión si se produjo algún impacto ambiental en la zona.

El OEFA indicó que continuará con las labores de fiscalización ambiental y que informará oportunamente a las autoridades y a la ciudadanía sobre los resultados de las acciones de supervisión que se vienen desarrollando.

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Dato:

La entidad cuenta con el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales (Sinada), que permite a los ciudadanos reportar posibles daños al ambiente a través de su portal web o mediante la línea gratuita 0800-100-58.