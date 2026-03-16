El congresista Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso y miembro de la bancada de Acción Popular, anunció que reunió las firmas necesarias para presentar una moción de interpelación contra el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gerardo López.

El objetivo es que el titular del MEF acuda al Pleno para responder sobre la crisis de combustibles y la situación financiera de Petroperú .

La moción incluye un pliego de 20 preguntas relacionadas con las decisiones adoptadas por el Ejecutivo frente a las dificultades en el abastecimiento energético del país y el proceso de reorganización financiera de la empresa estatal.

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Captura de YouTube)

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El pedido surge en medio de problemas en el suministro energético vinculados a la interrupción del transporte de hidrocarburos asociados al sistema de gas del proyecto Camisea, infraestructura que sostiene parte relevante de la generación eléctrica y de la actividad industrial en el Perú.

En ese contexto, el Congreso solicita al ministro detallar las medidas adoptadas para garantizar el suministro de combustibles, evitar presiones inflacionarias y reducir el impacto económico de este choque energético en los sectores productivos.

Uno de los bloques de preguntas está dirigido a la situación de Petroperú, empresa estatal que acumula pérdidas superiores a S/ 1,611 millones y mantiene deudas que superan los S/ 2,500 millones.

El cuestionario solicita precisiones sobre el proceso de reorganización financiera de la compañía y plantea consultas sobre la posibilidad de una privatización total o parcial, así como eventuales esquemas de concesión, transferencia de activos estratégicos o participación privada en sus unidades de negocio.

El pliego de interpelación también incluye preguntas sobre la evaluación económica del MEF frente a la interrupción del transporte de hidrocarburos y sobre el impacto fiscal de las medidas anunciadas para enfrentar la contingencia energética.

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Asimismo, el Congreso solicita precisiones sobre cómo se financiarán estas medidas, incluyendo la posibilidad de reasignar recursos dentro del presupuesto vigente o habilitar fondos adicionales del Estado.

Cuestionamientos dentro de Acción Popular

Sin embargo, la iniciativa no cuenta con consenso dentro de la propia bancada de Acción Popular. El congresista Juan Carlos Mori (Acción Popular) expresó su desacuerdo con la interpelación y cuestionó que se promueva antes de conocer la política económica que aplicará el nuevo titular del MEF.

“No estoy de acuerdo. Aún no sabemos la política que va a aplicar y ya quieren interpelarlo. Ellos están hablando crédito suplementario, pero no hay ningún anuncio. Creo que es inapropiado”, sostuvo.

El legislador también señaló que, según las reglas internas de su bancada, las interpelaciones deben ser previamente consensuadas antes de recabar firmas.

“Nosotros como bancada tenemos como reglamento. Cualquier interpelación tiene que ser consensuada como bancada y posteriormente se corren las firmas . Aquí son de varios partidos”, indicó.

Mori añadió que, tras reunirse con la presidenta del Consejo de Ministros, su posición es otorgar el voto de confianza al gabinete cuando este se presente ante el Congreso.

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