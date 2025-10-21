Cada vez más familias buscan nuevas formas de proteger su patrimonio y evitar conflictos futuros.

En ese contexto, los fideicomisos son una alternativa moderna frente a los testamentos tradicionales, pues permiten establecer reglas claras sobre la administración y distribución de los bienes, garantizando una ejecución inmediata y transparente al fallecimiento del titular, destacó Geraldo Arosemena, managing director de TMF Group para Perú y Bolivia.

Explicó que en países como Estados Unidos, México y Colombia esta figura es ampliamente utilizada por familias de alto patrimonio para planificar su legado con orden y discreción.

LEA TAMBIÉN: Fideicomiso inmobiliario: una herramienta financiera aún por crecer en el Perú

En el Perú, su uso está empezando a expandirse, especialmente en un entorno de incertidumbre política y económica, donde el fideicomiso se presenta como una herramienta legal sólida para salvaguardar el patrimonio y brindar estabilidad a largo plazo.

“El fideicomiso ofrece una protección integral del patrimonio. Permite definir qué bienes serán entregados, cuándo y en qué condiciones, incluso si los beneficiarios son menores de edad o si el propietario desea que los fondos se administren de manera escalonada. Es una herramienta flexible y totalmente segura desde el punto de vista legal”, refirió Geraldo Arosemena.

¿Cómo funciona el fideicomiso?

El fideicomiso se constituye cuando una persona transfiere la propiedad de ciertos bienes, dinero, inmuebles o acciones, a una entidad fiduciaria, que los administra según las instrucciones del dueño original o fideicomitente.

Al fallecer este último, el fiduciario ejecuta su voluntad conforme al contrato, sin necesidad de procesos judiciales. “De esta forma, el fideicomiso actúa como un administrador neutral e independiente, que garantiza que la voluntad del patriarca o matriarca se cumpla exactamente como fue establecida, protegiendo el patrimonio de disputas familiares o de terceros”, destaca el especialista.

Asimismo, agrega cuáles serían las principales ventajas frente al testamento tradicional:

Rapidez y seguridad jurídica: la ejecución es inmediata, sin depender de procesos judiciales.

Flexibilidad: se puede diseñar a medida —por ejemplo, liberar fondos en etapas o condicionar entregas a metas específicas, como educación o emprendimiento de los hijos.

Confidencialidad: el contrato no se hace público, a diferencia del testamento inscrito en registros públicos.

Orden intergeneracional: permite asegurar la continuidad del patrimonio familiar más allá de la primera generación.

De acuerdo con Geraldo Arosemena, uno de los beneficios más relevantes del fideicomiso es la protección patrimonial: “Los bienes transferidos pasan a formar parte de un patrimonio autónomo y separado del fundador, la entidad fiduciaria y los beneficiarios. Esto significa que no pueden ser embargados ni utilizados para pagar deudas personales, ni verse afectados por conflictos familiares o sucesorios.

¿Quiénes suelen acceder a un fideicomiso?

En el mundo es común entre familias de alto patrimonio, y el mercado peruano no es la excepción, ya que los fideicomisos suelen estructurarse a partir de patrimonios que superan los US$ 2.5 millones, aunque existen algunos casos por debajo de dicho importe.

“Cada vez más peruanos están entendiendo que el fideicomiso no es solo un mecanismo empresarial o financiero, sino también una herramienta de planificación familiar y de legado. Es parte de una cultura de prevención que debemos seguir democratizando”, añade el ejecutivo de TMF Group.