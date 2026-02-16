El presidente José Jerí sostuvo que cuenta con la suficiente solvenca moral para continuar dirigiendo las riendas del país, pese a la denuncias que pesan en su contra.

“No he cometido ni un delito y en consecuencia tengo la suficiente solvencia moral para seguir siendo presidente”, sostuvo en el programa Sin Rodeos.

Insistió que no cometió ningún delito al reunirse en diciembre pasado con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante chifa del distrito de San Borja, “Debo reconocer que cometí un error al ponerme una capucha a esa hora. No debí haber ido con la vestimenta que fui porque ha generado suspicacias, sospechas”, expreso.

Además, indicó que desconocía los negocios de Zhihua Yang, fuera del chifa y de la tienda en Mesa Redonda.

Al recordarle que Zhihua Yang fue nombrado en la Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas chinas, Jerí indicó que alli figuraba como testigo y bno como investigado.

El empresario chino vinculado a reuniones no registradas con el presidente de Perú, José Jerí, a inicios de 2026 es Zhihua Yang.

También fue consultado sobre el empresario chino Ji Wu Xiaodong, quién sí habla español e incluso es traductor, pese a que dijo que apenas hablaba español. “Una cosa es estar equivocado otra cosa es mentir”, expresó.

José Jerí afirma que es imparcial y "Tal vez mi error sea no inclinar la elección ",, Foto: Captura Sin Rodeos.

Elecciones 2026

José Jerí afirmó que se pretendería desestabilizar el proceso electoral, al pretender sacarlo de la presidencia, pues él es imparcial. “Tal vez mi error sea no inclinar la elección“, indicó.

Además, consideró que en su caso se debería aplicar la figura de la vacancia y no dela censura.

“Apelo al sentido responsabilidad del Congreso de la República para no seguir contribuyendo a un clima de inestabilidad que puede influenciar indirectamente o sin querer queriendo un proceso electoral en curso”, refirió.

Reunión con mebajador y compra de aviones

Jerí costuvo que la reunión que mantuvo con el embajador de Estados Unidos en Perú. Bernie Navarro, fue para fortalecer la relación de ambos países a raíz de su reciente acreditación en nuestro país como embajador el objetivo de Estados Unidos.

“Como lo manifestó el señor embajador, fue para fortalecer nuevamente nuestros lazos estratégicos”, acotó.

En torno al procedimiento de compra de 24 aviones de combate para laFuerza Aérea del Perú (FAP) en el marco del programa de modernización de la flota, que según adelantó el premier Álvarez se hará a Estados Unidos, el mandatario indicó que el proceso sigue su procedimiento en las instancias correspondientes.

“Quién compra es el Ministerio de Defensa a raíz de la propuesta de la FAP y es necesario comprar porque tenemos una flota anticuada. Además, desde el Congreso de la República defendí la compra de los aviones. La compra se tiene que dar sí o sí porque es parte de nuestra capacidad disuasiva”, apuntó.