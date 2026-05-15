El Congreso de la República aprobó, a través de la Resolución Legislativa 32591, el “Tratado sobre Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados”, adoptado en 2024 en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La aprobación de esta norma marcó un hito en el país debido a que refuerza la protección de los recursos genéticos y de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas frente al uso indebido en el sistema de patentes.

El acuerdo convirtió al Perú en uno de los impulsores de un marco jurídico internacional que exige revelar el origen de los recursos genéticos y saberes tradicionales en toda solicitud de patente. Este se trata del primer instrumento global que incorpora de manera obligatoria el requisito de transparencia tras más de dos décadas de negociaciones multilaterales.

A partir de la entrada en vigor del tratado, cualquier persona o empresa que busque patentar una invención basada en recursos genéticos o conocimientos tradicionales deberá indicar en la solicitud la procedencia o fuente de esos elementos.

Esta medida alcanza, por ejemplo, al uso de plantas medicinales y los saberes sobre sus propiedades curativas, como en el caso de la maca, la uña de gato o la sangre de grado.

El objetivo de este tratado es mejorar la transparencia del sistema internacional de patentes y evitar la concesión indebida de derechos sobre recursos genéticos y conocimientos ancestrales.

Con ello, se busca fortalecer la lucha contra la biopiratería y asegurar que los pueblos indígenas y comunidades locales sean reconocidos por el aporte de sus conocimientos al desarrollo de nuevas invenciones.

La aprobación del Tratado fue resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Indecopi, que participó en las discusiones técnicas y jurídicas en la OMPI.

Precisamente el Indecopi es la autoridad nacional competente en materia de patentes y de protección de conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Además, actúa como punto de verificación nacional en el acceso a recursos genéticos y saberes ancestrales en el sistema de patentes.