Congreso aprueba tratado que protege recursos genéticos y conocimientos ancestrales. Foto: El Peruano
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Redacción Gestión
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, adoptado en 2024 en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La aprobación de esta norma marcó un hito en el país debido a

El acuerdo convirtió al Perú en uno de los impulsores de un marco jurídico internacional que exige revelar el origen de los recursos genéticos y saberes tradicionales en toda solicitud de patente.

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A partir de la entrada en vigor del tratado, cualquier persona o empresa que busque patentar una invención basada en recursos genéticos o conocimientos tradicionales deberá indicar en la solicitud la procedencia o fuente de esos elementos.

Esta medida alcanza, por ejemplo,

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El objetivo de este tratado es mejorar la transparencia del sistema internacional de patentes y evitar la concesión indebida de derechos sobre recursos genéticos y conocimientos ancestrales.

Con ello, se busca fortalecer la lucha contra la biopiratería y asegurar que los pueblos indígenas y comunidades locales sean reconocidos por el aporte de sus conocimientos al desarrollo de nuevas invenciones.

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La aprobación del Tratado fue resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Indecopi, que participó en las discusiones técnicas y jurídicas en la OMPI.

Precisamente Además, actúa como punto de verificación nacional en el acceso a recursos genéticos y saberes ancestrales en el sistema de patentes.

El objetivo de este tratado es mejorar la transparencia del sistema internacional de patentes y evitar la concesión indebida de derechos sobre recursos genéticos y conocimientos ancestrales. Foto: Andina
El objetivo de este tratado es mejorar la transparencia del sistema internacional de patentes y evitar la concesión indebida de derechos sobre recursos genéticos y conocimientos ancestrales. Foto: Andina

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